Milan, Allegri chiede più incisività in zona gol a Loftus-Cheek

Loftus-Cheek vuole ripagare la fiducia dell'allenatore livornese, che lo ha schierato titolare in quasi tutte le partite (amichevoli e ufficiali) da quando è tornato sulla panchina rossonera. Lo ha ammesso anche pubblicamente, secondo quanto riporta il CorSport: "So che il mister mi ha chiesto gol, speriamo di farne tanti insieme a Fofana. Per me la cosa più importante è vincere come squadra, poi se arrivano i gol ancora meglio. Poi spero che questa sia la miglior stagione della mia carriera. Mi trovo bene con Allegri, lavoriamo tanto tatticamente e fisicamente. Negli ultimi due mesi abbiamo fatto tanto lavoro fisico. Abbiamo buone sensazioni".