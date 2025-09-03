Milan, Allegri chiede più incisività in zona gol a Loftus-Cheek

Loftus-Cheek vuole ripagare la fiducia dell'allenatore livornese, che lo ha schierato titolare in quasi tutte le partite (amichevoli e ufficiali) da quando è tornato sulla panchina rossonera. Lo ha ammesso anche pubblicamente, secondo quanto riporta il CorSport: "So che il mister mi ha chiesto gol, speriamo di farne tanti insieme a Fofana. Per me la cosa più importante è vincere come squadra, poi se arrivano i gol ancora meglio. Poi spero che questa sia la miglior stagione della mia carriera. Mi trovo bene con Allegri, lavoriamo tanto tatticamente e fisicamente. Negli ultimi due mesi abbiamo fatto tanto lavoro fisico. Abbiamo buone sensazioni".
In attesa di ritornare a Milanello, il numero 8 rossonero si gode la convocazione nella nazionale inglese, che gli mancava dal novembre 2018. Le prestazioni con il Milan hanno rubato l'attenzione di Tuchel, il CT dell'Inghilterra, che lo ha voluto con sé per le gare di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Andorra e Serbia.
