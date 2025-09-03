Pianeta Milan
Milan, Allegri chiede più incisività in zona gol a Loftus-Cheek

Il Corriere dello Sport di oggi fa un focus sull'importanza di Ruben Loftus-Cheek nel nuovo Milan di Massimiliano Allegri
La stagione 2025/26 è appena iniziata. È dunque ancora presto per dare giudizi. Tuttavia, si possono sottolineare alcune indicazioni positive fornite dalle prime partite del Milan. Tra queste, le prestazioni di un singolo: Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese è al centro di un focus sull'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Milan, con Allegri si ritrova Loftus-Cheek?

Loftus-Cheek si era presentato alla grande ai tifosi rossoneri. Nella sua prima annata con il Milan aveva messo a segno 10 reti tra tutte le competizioni. Un bottino ottimo per una mezzala d'inserimento. Pioli aveva capito come utilizzarlo al meglio, sfruttando le sue qualità tecniche e fisiche. Dopo una stagione negativa (soprattutto per via di molti infortuni), Allegri lo vuole riportare a quel livello. Il tecnico ha da subito tenuto alta l'asticella, spronandolo pubblicamente e chiedendo a lui e Fofana di raggiungere quota 15 gol. Con il gol dello 0-1 al 'Via del Mare' contro il Lecce, ne mancano 14.

Loftus-Cheek vuole ripagare la fiducia dell'allenatore livornese, che lo ha schierato titolare in quasi tutte le partite (amichevoli e ufficiali) da quando è tornato sulla panchina rossonera. Lo ha ammesso anche pubblicamente, secondo quanto riporta il CorSport: "So che il mister mi ha chiesto gol, speriamo di farne tanti insieme a Fofana. Per me la cosa più importante è vincere come squadra, poi se arrivano i gol ancora meglio. Poi spero che questa sia la miglior stagione della mia carriera. Mi trovo bene con Allegri, lavoriamo tanto tatticamente e fisicamente. Negli ultimi due mesi abbiamo fatto tanto lavoro fisico. Abbiamo buone sensazioni".

In attesa di ritornare a Milanello, il numero 8 rossonero si gode la convocazione nella nazionale inglese, che gli mancava dal novembre 2018. Le prestazioni con il Milan hanno rubato l'attenzione di Tuchel, il CT dell'Inghilterra, che lo ha voluto con sé per le gare di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Andorra e Serbia.

