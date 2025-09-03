Leao, c’è aria di ‘Allegrata’: come può cambiare l’attacco del Milan

Pianeta Milan
Rafael Leao, attaccante del Milan, ha sempre giocato da esterno offensivo. E se ora Massimiliano Allegri gli cambiasse ruolo e posizione?
Daniele Triolo Redattore 

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha parlato di 'Allegrata' in arrivo per Rafael Leao, attaccante rossonero, classe 1999, tra i senatori ormai della squadra poiché in rosa dalla stagione 2019-2020. Cosa vuol dire? È presto detto. L'allenatore Massimiliano Allegri, che inizialmente aveva pensato ad un Milan con la difesa a quattro, verosimilmente continuerà - in questa stagione - con la retroguardia a tre. Quindi, 3-5-2 o 3-4-2-1, a seconda delle occasioni.

Cosa c'entra Leao? È molto probabile che, come visto praticamente in tutte le occasioni nelle amichevoli estive, Allegri continui a utilizzare Leao da prima punta. Togliendolo, di fatto, dall'amata fascia sinistra e anzi accentrandolo, mettendo il numero 10 portoghese maggiormente vicino alla porta avversaria. Altra opzione, metterci Christopher Nkunku che, come ricordato dal quotidiano torinese, in carriera ha disputato il 67% delle partite in quella posizione.

Senza dimenticare, ovviamente Santiago Giménez, unica prima punta vera in rosa. Nel 3-5-2, l'elemento imprescindibile è Alexis Saelemaekers sulla corsia di destra. Mentre, nella 'seconda versione tattica' quella con il 3-4-2-1, potrebbe esserci Christian Pulisic. Sembra di difficile collocazione, anche se lo statunitense ha l’intelligenza tattica e l’abnegazione per potersi abbassare sulla linea dei centrocampisti nella fase di non possesso. Giocando di fatto da mezzala atipica.

In difesa interessante dualismo Tomori-De Winter

L'altro intoccabile, per Allegri, sarà sicuramente Adrien Rabiot. Il quale, per doti fisiche e personalità sarà fondamentale dentro al campo. In mediana il tecnico non avrà che l'imbarazzo della scelta (Luka Modrić, quando starà bene, sarà titolare fisso), mentre, in difesa, un posto assicurato sembra avercelo, al centro del terzetto, Matteo Gabbia. Anche Strahinja Pavlović, unico mancino a disposizione nella retroguardia, le giocherà praticamente tutte o quasi. Fikayo Tomori, invece, dovrà vedersela con Koni De Winter per un posto in squadra.

