Leao, c’è aria di ‘Allegrata’: come può cambiare l’attacco del Milan

Senza dimenticare, ovviamente Santiago Giménez , unica prima punta vera in rosa. Nel 3-5-2, l'elemento imprescindibile è Alexis Saelemaekers sulla corsia di destra. Mentre, nella 'seconda versione tattica' quella con il 3-4-2-1, potrebbe esserci Christian Pulisic . Sembra di difficile collocazione, anche se lo statunitense ha l’intelligenza tattica e l’abnegazione per potersi abbassare sulla linea dei centrocampisti nella fase di non possesso. Giocando di fatto da mezzala atipica.

L'altro intoccabile, per Allegri, sarà sicuramente Adrien Rabiot. Il quale, per doti fisiche e personalità sarà fondamentale dentro al campo. In mediana il tecnico non avrà che l'imbarazzo della scelta (Luka Modrić, quando starà bene, sarà titolare fisso), mentre, in difesa, un posto assicurato sembra avercelo, al centro del terzetto, Matteo Gabbia. Anche Strahinja Pavlović, unico mancino a disposizione nella retroguardia, le giocherà praticamente tutte o quasi. Fikayo Tomori, invece, dovrà vedersela con Koni De Winter per un posto in squadra.