Milan, Nkunku già al lavoro per stupire Allegri: ecco dove potrà giocare

Milan, come schierare in campo il nuovo acquisto Nkunku? — I rossoneri, infatti, per strappare Nkunku al Chelsea, hanno versato 37 milioni di euro più bonus. L'acquisto più caro dell'estate di calciomercato del Milan. Il giocatore, però, non disputa una partita dallo scorso 13 luglio, ovvero dalla finale del Mondiale per Club tra Chelsea e PSG vinta dai 'Blues' di Enzo Maresca. Poi nessuna amichevole e la maggior parte di allenamenti individuali, prima del suo trasferimento a Milano.

La sosta del campionato, per Nkunku, giunge a pennello. Potrà mettere benzina nelle gambe in vista di Milan-Bologna di domenica 14 settembre, alle ore 20:45 a 'San Siro'. Ma dove potrà giocare il francese nel Milan di Allegri? Difficile, per 'La Gazzetta dello Sport', che possa partire subito titolare. Questo nonostante Christian Pulisic e Santiago Giménez saranno tornati dagli impegni con U.S.A. e Messico dall'altra parte del mondo e Leão è in recupero dall'infortunio al polpaccio.

Con Pulisic a tutta fascia, potrebbe giocare in coppia con Leão — Che sia, però, dall'inizio o a partita in corso, c'è curiosità sulla posizione in cui Allegri lo schiererà. Soprattutto dopo le parole dopo Lecce-Milan ("Nkunku? Non so come potrò utilizzarlo"). Di sicuro, secondo la 'rosea', Allegri si farà presto un'idea, ma non senza dare il giusto peso all’equilibrio tattico della squadra. Nel 3-5-2, far convivere contemporaneamente il francese, Leão e Pulisic è una sfida affascinante, quanto impegnativa. E un repentino cambio di modulo è da escludere.

Le soluzioni più facili? Il turnover nei 90', a seconda delle esigenze della partita. O, magari, il 'sacrificio' di Pulisic da quinto di centrocampo, come ha ben fatto Alexis Saelemaekers in questa prima fase della stagione, per lanciare la coppia Nkunku-Leão davanti. Il transalpino, però è molto versatile: che sia prima o seconda punta, trequartista o esterno offensivo, fa poca differenza. L'importante è giocare.