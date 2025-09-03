Pianeta Milan
Calciomercato Milan, il voto di Gazzetta alla sessione estiva dei rossoneri

'La Gazzetta dello Sport' ha dato i voti al calciomercato estivo 2025 in Serie A: ecco il giudizio completo sull'operato del Milan
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha assegnato un voto al calciomercato condotto nell'ultima sessione estiva dalle 20 squadre della Serie A italiana. Per la 'rosea', la regina del mercato è il Napoli, premiato con un 8 in pagella, seguito subito dopo dall'ambizioso Como, che, invece, ha rimediato un 7+. Dietro i lariani, pari merito, il quotidiano sportivo nazionale ha collocato, con voto 7, Inter, Juventus, Milan e Torino. Andiamo a leggere il giudizio esteso sul calciomercato estivo 2025 dei rossoneri.

Calciomercato, 7 al Milan: "Modrić non sembra in pensione. E Rabiot ..."

"Servivano un centravanti e un difensore centrale. È arrivato Christopher Nkunku, che può fare tutto senza essere però un numero 9 classico. Il centrocampo ha un’offerta rigogliosa, tra tecnici, muscolari e incursori per sopperire all’addio di Tijjani Reijnders".

E poi ancora: "Luka Modrić non sembra in pensione, mentre Adrien Rabiot è l’allegriano cercato e il classico colpo dell’ultimo giorno che può anche diventare protagonista". Insomma, tutto sommato un buon mercato, al netto di tante partenze importanti.

Gli altri voti: 6,5 per Atalanta e Cremonese, poi 6+ per l'Udinese. Sufficienza, voto 6, per Bologna, Genoa e Pisa e un passo sotto, voto 6-, per il Lecce. Quindi, le insufficienze, con il 5,5 assegnato a Cagliari, Parma, Hellas Verona e Sassuolo. Senza voto, ovviamente, la Lazio, che non ha potuto operare sul mercato e che, pertanto, è rimasta praticamente identica a quella dell'anno passato.

