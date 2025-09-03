Calciomercato Milan, il voto di Gazzetta alla sessione estiva dei rossoneri

E poi ancora: " Luka Modrić non sembra in pensione, mentre Adrien Rabiot è l’allegriano cercato e il classico colpo dell’ultimo giorno che può anche diventare protagonista". Insomma, tutto sommato un buon mercato, al netto di tante partenze importanti.

Gli altri voti: 6,5 per Atalanta e Cremonese, poi 6+ per l'Udinese. Sufficienza, voto 6, per Bologna, Genoa e Pisa e un passo sotto, voto 6-, per il Lecce. Quindi, le insufficienze, con il 5,5 assegnato a Cagliari, Parma, Hellas Verona e Sassuolo. Senza voto, ovviamente, la Lazio, che non ha potuto operare sul mercato e che, pertanto, è rimasta praticamente identica a quella dell'anno passato.