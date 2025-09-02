Pianeta Milan
Centrocampo Milan, quante soluzioni per Allegri: Modric top, Rabiot porta gol

Milan, un super centrocampo: Modric, Rabiot e un grande assortimento
Il Milan, in questa stagione, potrà contare su un centrocampo di ottimo livello: ceduto Tijjani Reijnders, sono arrivati grandi giocatori
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha realizzato un focus sul centrocampo del Milan, rivisto e rivisitato rispetto alla scorsa stagione dopo la sessione estiva di calciomercato andata in archivio ieri sera. In mediana, i rossoneri hanno fatto registrare, infatti, una vera e propria rivoluzione.

L'anno scorso il leader del reparto era stato Tijjani Reijnders, con 15 gol e 5 assist stagionali, il quale, da solo, aveva fatto un po' di tutto: mediano, incursore, centrale di impostazione, goleador. Altri mediani in rosa, poi, oltre ai confermati Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana, erano Warren Bondo e Yunus Musah.

Milan, un centrocampo da urlo

In questa stagione, tutto stravolto. Con i soldi della cessione di Reijnders al Manchester City, il Milan ha preso prima Samuele Ricci dal Torino e, quindi, Ardon Jashari dal Bruges. Il tutto, con la ciliegina sulla torta dell'ingaggio dello svincolato Luka Modrić, campione di caratura planetaria, Pallone d'Oro 2018, che ha vinto tutto nel Real Madrid.

Per la 'rosea', attualmente, nella mediana del Milan è nettamente aumentata la qualità. Ma anche l'esperienza internazionale. Con il tecnico Massimiliano Allegri che ha un numero maggiore di soluzioni a disposizione. Chiavi del centrocampo a Modrić, con Ricci prima alternativa. Jashari, che può fare un po' il playmaker e un po' la mezzala, partirà a rilento causa infortunio.

Rabiot, regalo 'mancino' per Allegri

Mancava, però, ancora qualcosa secondo Allegri e, infatti, ieri, il Milan ha acquistato anche Adrien Rabiot, pretoriano del tecnico, il regalo 'mancino' per il livornese. Grazie all'ex juventino, il centrocampo del Milan è indubbiamente diventato il reparto più ricco della squadra. Una varietà da Champions League: Rabiot porta altra esperienza, altro spessore, altri gol.

Non vanno dimenticati, per il quotidiano sportivo nazionale, neanche Loftus-Cheek e Fofana. Per caratteristiche sono diversi dagli altri: nessuno vanta la fisicità dell’ex Chelsea. L'ex Monaco, invece, è il più difensivo dei mediani a disposizione. Ognuno ha doti e capacità specifiche, tutti sono ampiamente adattabili. Ora toccherà ad Allegri trovare la giusta alchimia.

