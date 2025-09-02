Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Rabiot si è tagliato lo stipendio per Allegri: i retroscena

Calciomercato Milan, Rabiot in rossonero è il regalo per Allegri
Adrien Rabiot è diventato un nuovo giocatore del Milan proprio nell'ultimo giorno del calciomercato estivo. Accontentato l'allenatore
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, nell'ultimo giorno del calciomercato estivo, abbia acquistato dall'Olympique Marsiglia il centrocampista Adrien Rabiot, classe 1995: ufficialità data prima delle ore 19:00 dalla Lega Serie A, con il deposito del suo contratto e, quindi, dal comunicato ufficiale del club rossonero.

Rabiot, ha rivelato la 'rosea', ha svolto ieri in giornata le visite mediche, per conto del Milan, all’ospedale americano di Neuilly Sur Seine, clinica privata alle porte di Parigi. Uno dei membri dello staff medico del Milan è andato in Francia per supervisionare i test, preludio della firma sul contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione fino al 2029.

Calciomercato Milan, ecco Rabiot!

Il giocatore è poi tornato nel ritiro della Nazionale. Il quotidiano sportivo nazionale ha rivelato come, nella sua prima stagione al Milan, la 2025-2026, Rabiot percepirà 3,5 milioni di euro netti all'anno di stipendio. Nelle stagioni successive, però, in caso di qualificazione dei rossoneri alla Champions League il suo stipendio salirà, superando i 4 milioni di euro netti a stagione.

Rabiot, dunque, per tornare a giocare alle dipendenze di Massimiliano Allegri, con cui aveva un ottimo feeling sin dai tempi della Juventus, si è decurtato un po' la paga. All'Olympique Marsiglia, per il suo cartellino, andranno 10 milioni di euro, compreso un bonus di un milione di euro legato ai risultati del Milan.

Lui e la madre hanno rinunciato al 15% dei soldi

Una percentuale di questa somma spetta al giocatore e alla madre-agente Veronique: doveva essere il 30% del totale e invece i due hanno rinunciato alla metà pur di favorire il trasferimento. A Milanello Rabiot sbarcherà martedì 10 o mercoledì 11 settembre visto che lunedì 9 sarà impegno con la Francia nella gara di qualificazione al Mondiale contro l’Islanda.

La 'rosea' ha ricordato, infine, come non potrà indossare il suo amato numero 25, indossato sia alla Juve sia all'OM, perché a Lecce l'ha portato sulle spalle Cheveyo Balentien. Dovrà scegliere tra quelli rimasti.

