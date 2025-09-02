Calciomercato Milan, Rabiot in rossonero è il regalo per Allegri

Il giocatore è poi tornato nel ritiro della Nazionale . Il quotidiano sportivo nazionale ha rivelato come, nella sua prima stagione al Milan, la 2025-2026 , Rabiot percepirà 3,5 milioni di euro netti all'anno di stipendio . Nelle stagioni successive, però, in caso di qualificazione dei rossoneri alla Champions League il suo stipendio salirà, superando i 4 milioni di euro netti a stagione.

Rabiot, dunque, per tornare a giocare alle dipendenze di Massimiliano Allegri , con cui aveva un ottimo feeling sin dai tempi della Juventus, si è decurtato un po' la paga. All'Olympique Marsiglia, per il suo cartellino, andranno 10 milioni di euro, compreso un bonus di un milione di euro legato ai risultati del Milan.

Lui e la madre hanno rinunciato al 15% dei soldi

Una percentuale di questa somma spetta al giocatore e alla madre-agente Veronique: doveva essere il 30% del totale e invece i due hanno rinunciato alla metà pur di favorire il trasferimento. A Milanello Rabiot sbarcherà martedì 10 o mercoledì 11 settembre visto che lunedì 9 sarà impegno con la Francia nella gara di qualificazione al Mondiale contro l’Islanda.