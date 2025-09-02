Calciomercato Milan, Rabiot in rossonero è il regalo per Allegri

Calciomercato Milan, ecco Rabiot!—
Il giocatore è poi tornato nel ritiro della Nazionale. Il quotidiano sportivo nazionale ha rivelato come, nella sua prima stagione al Milan, la 2025-2026, Rabiot percepirà 3,5 milioni di euro netti all'anno di stipendio. Nelle stagioni successive, però, in caso di qualificazione dei rossoneri alla Champions League il suo stipendio salirà, superando i 4 milioni di euro netti a stagione.
Rabiot, dunque, per tornare a giocare alle dipendenze di Massimiliano Allegri, con cui aveva un ottimo feeling sin dai tempi della Juventus, si è decurtato un po' la paga. All'Olympique Marsiglia, per il suo cartellino, andranno 10 milioni di euro, compreso un bonus di un milione di euro legato ai risultati del Milan.
Lui e la madre hanno rinunciato al 15% dei soldi—
Una percentuale di questa somma spetta al giocatore e alla madre-agente Veronique: doveva essere il 30% del totale e invece i due hanno rinunciato alla metà pur di favorire il trasferimento. A Milanello Rabiot sbarcherà martedì 10 o mercoledì 11 settembre visto che lunedì 9 sarà impegno con la Francia nella gara di qualificazione al Mondiale contro l’Islanda.
La 'rosea' ha ricordato, infine, come non potrà indossare il suo amato numero 25, indossato sia alla Juve sia all'OM, perché a Lecce l'ha portato sulle spalle Cheveyo Balentien. Dovrà scegliere tra quelli rimasti.
