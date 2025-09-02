Calciomercato chiuso: Milan, Allegri resta senza attaccante e difensore

Calciomercato Milan, solo una gioia per Allegri: Rabiot — Rabiot, che ha svolto le visite mediche per il Milan proprio nel ritiro dei transalpini, ha firmato un contratto triennale, con scadenza 30 giugno 2028, più opzione per la quarta stagione, a 5 milioni di euro netti all'anno di stipendio. Per una volta, insomma, il Milan di RedBird ha abdicato dai propri dogmi e preso un giocatore di 30 anni con un contratto molto alto.

Rabiot, in base a pregressi accordi con l'OM, incasserà anche il 30% dei 10 milioni di euro che il Milan ha pagato al club della Costa Azzurra per il suo cartellino. Il classe 1995 non era stato, però, l'unico giocatore invocato da Allegri in questo calciomercato estivo del Milan.

L'altra richiesta del livornese, infatti, consisteva in un difensore esperto che potesse guidare la retroguardia. L'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare avevano praticamente preso Joe Gomez del Liverpool. Per lui era già pronto il volo privato e prenotato un posto alla clinica 'La Madonnina' per le visite mediche.

Dietro, saltato Gomez è arrivato la promessa Odogu — I 'Reds', però, impegnati nella trattativa per l'acquisto di Marc Guéhi dal Crystal Palace (poi saltato) non hanno concesso il via libera al giocatore. Così i rossoneri hanno ripiegato su David Odogu, classe 2006, strappato al Wolfsburg per 7 milioni di euro più 3 di bonus.

Infine, saltato lo scambio di prestiti tra Santiago Giménez e Artem Dovbyk con la Roma, nonostante le aspettative di Allegri e anche di Gian Piero Gasperini, entrambi poco convinti del centravanti che hanno in rosa: la ritrosia del Milan a introdurre il diritto di riscatto ha fatto saltare l’operazione.