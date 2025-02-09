Calciomercato Milan, ecco il nostro voto alla sessione estiva 2025

È terminata, ieri sera, la sessione estiva 2025 di calciomercato e il Milan - nonostante l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri avessero inizialmente negato - alla fine a Milanello è andata in scena una rivoluzione. L'organico arrivato all'8° posto nella classifica della Serie A 2024-2025 è stato letteralmente stravolto dalla campagna acquisti/cessioni condotta dalla società. Ma la rosa è migliorata o no? Vediamo, reparto per reparto, cosa è cambiato nel Milan e che voto possiamo dare alle operazioni dei rossoneri. PROSSIMA SCHEDA