Prima pagina Corriere dello Sport: 'Milan, Rabiot e Odogu'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 2 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 2 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla praticamente soltanto della sessione estiva di calciomercato, che ha chiuso i battenti ieri sera alle ore 20:00. Ampio spazio alla Juventus, che ha piazzato un doppio colpo in entrata: Edon Zhegrova (Lille), arrivato a sostituire Nico González, ceduto all'Atlético Madrid e Loïs Openda (RB Lipsia). È andato, invece, in Premier League, al Tottenham, il grande obiettivo stagionale, Randal Kolo Muani.

L'Inter, invece, ha completato una duplice operazione in difesa, più o meno sulle stesse cifre tra entrata e uscita. I nerazzurri hanno preso Manuel Akanji, difensore centrale del Manchester City (che aveva rifiutato il Milan) e ceduto, contestualmente, Benjamin Pavard all'Olympique Marsiglia. Festeggia il Napoli, con Eljif Elmas, Rasmus Højlund e il gioiello della Juve, Francesco Baridó.

Il Milan ha chiuso la sessione con gli arrivi di Adrien Rabiot (Olympique Marsiglia) a centrocampo e David Odogu (Wolfsburg) in difesa. Interessanti i colpi di Bologna e Udinese, rispettivamente con Ibrahim Sulemana (Atalanta) e Nicolò Zaniolo (Galatasaray), mentre resta a mani vuote la Roma. All'estero, Gianluigi Donnarumma si è trasferito dal PSG al Manchester City e il Liverpool, per 150 milioni di euro, ha prelevato l'attaccante Aleksander Isak dal Newcastle.

