Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Rabiot e Odogu”

L'Inter, invece, ha completato una duplice operazione in difesa, più o meno sulle stesse cifre tra entrata e uscita. I nerazzurri hanno preso Manuel Akanji, difensore centrale del Manchester City (che aveva rifiutato il Milan) e ceduto, contestualmente, Benjamin Pavard all'Olympique Marsiglia. Festeggia il Napoli, con Eljif Elmas, Rasmus Højlund e il gioiello della Juve, Francesco Baridó.
Il Milan ha chiuso la sessione con gli arrivi di Adrien Rabiot (Olympique Marsiglia) a centrocampo e David Odogu (Wolfsburg) in difesa. Interessanti i colpi di Bologna e Udinese, rispettivamente con Ibrahim Sulemana (Atalanta) e Nicolò Zaniolo (Galatasaray), mentre resta a mani vuote la Roma. All'estero, Gianluigi Donnarumma si è trasferito dal PSG al Manchester City e il Liverpool, per 150 milioni di euro, ha prelevato l'attaccante Aleksander Isak dal Newcastle.
© RIPRODUZIONE RISERVATA