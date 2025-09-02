Prima pagina Tuttosport: “Milan, Odogu in difesa. Niente Dovbyk”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, ha aperto parlando del calciomercato estivo che ha chiuso i battenti ieri e del duplice colpo in entrata della Juventus. I bianconeri, infatti, hanno prelevato Edon Zhegrova dal Lille e Loïs Openda dal RB Lipsia e adesso possono contare su un super attacco! Questo nonostante non sia tornato Randal Kolo Muani, passato dal PSG al Tottenham.