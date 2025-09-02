Prima pagina Tuttosport: “Milan, Odogu in difesa. Niente Dovbyk”

Il Torino ha preso un nuovo difensore, Niels Nkounkou, giunto in prestito dall'Eintracht Francoforte. Partirà, però, per la Coppa d'Africa a inizio 2026, lasciando il tecnico dei granata, Marco Baroni, con gli uomini contati in retroguardia. Altri colpi del mercato: Inter, dentro Manuel Akanji e fuori Benjamin Pavard. Nel Milan, oltre ad Adrien Rabiot ecco anche David Odogu.
Il Cagliari, proprio 'last minute', si è aggiudicato Andrea Belotti, mentre, all'estero, botti di fine sessione con Gianluigi Donnarumma al Manchester City e Aleksander Isak al Liverpool. Si avvicina, intanto, il giorno di Italia-Israele, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, ma il Sindaco di Udine ha chiesto il rinvio del match.
