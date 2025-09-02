Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Milan, Odogu in difesa. Niente Dovbyk”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “Milan, Odogu in difesa. Niente Dovbyk”

Prima pagina Tuttosport: 'Milan, Odogu in difesa. Niente Dovbyk'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 2 settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 2 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, ha aperto parlando del calciomercato estivo che ha chiuso i battenti ieri e del duplice colpo in entrata della Juventus. I bianconeri, infatti, hanno prelevato Edon Zhegrova dal Lille e Loïs Openda dal RB Lipsia e adesso possono contare su un super attacco! Questo nonostante non sia tornato Randal Kolo Muani, passato dal PSG al Tottenham.

LEGGI ANCHE

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 2 settembre 2025

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>

Il Torino ha preso un nuovo difensore, Niels Nkounkou, giunto in prestito dall'Eintracht Francoforte. Partirà, però, per la Coppa d'Africa a inizio 2026, lasciando il tecnico dei granata, Marco Baroni, con gli uomini contati in retroguardia. Altri colpi del mercato: Inter, dentro Manuel Akanji e fuori Benjamin Pavard. Nel Milan, oltre ad Adrien Rabiot ecco anche David Odogu.

Il Cagliari, proprio 'last minute', si è aggiudicato Andrea Belotti, mentre, all'estero, botti di fine sessione con Gianluigi Donnarumma al Manchester City e Aleksander Isak al Liverpool. Si avvicina, intanto, il giorno di Italia-Israele, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, ma il Sindaco di Udine ha chiesto il rinvio del match.

© RIPRODUZIONE RISERVATA