Nazionali, 12 i giocatori del Milan convocati: chi sono e i loro impegni

Sono 12 i giocatori del Milan convocati dalle rispettive Nazionali per le prime partite, ufficiali e non, della prima sosta 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

(fonte: acmilan.com) Prima sosta della stagione 2025-2026, dopo gli impegni ufficiali del Milan contro Bari in Coppa Italia, poi Cremonese e Lecce in Serie A. Le competizioni per club si fermano e lasciano spazio alle Nazionali, per i match di qualificazioni ai Mondiali 2026, agli Europei Under 21 ed alle amichevoli. Ecco quali saranno i rossoneri che lasceranno Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali.

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Ucraina-Francia: venerdì 5 settembre ore 20.45, Breslavia (Polonia) - Qualificazioni Mondiale 2026

Francia-Islanda: martedì 9 settembre ore 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiale 2026

Strahinja Pavlović (Serbia)

Lettonia-Serbia: sabato 6 settembre ore 15.00, Riga - Qualificazioni Mondiale 2026

Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre ore 20.45, Belgrado - Qualificazioni Mondiale 2026

Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)

Inghilterra-Andorra: sabato 6 settembre ore 18.00, Birmingham - Qualificazioni Mondiale 2026

Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre ore 20.45, Belgrado - Qualificazioni Mondiale 2026

Santiago Giménez (Messico)

Messico-Giappone: domenica 7 settembre ore 4.00, Oakland (USA) - Amichevole

Messico-Corea del Sud: mercoledì 10 settembre ore 3.00, Nashville (USA) - Amichevole

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)

Liechtenstein-Belgio: giovedì 4 settembre ore 20.45, Vaduz - Qualificazioni Mondiale 2026

Belgio-Kazakhstan: domenica 7 settembre ore 20.45, Anderlecht - Qualificazioni Mondiale 2026

Davide Bartesaghi (Italia Under 21)

Italia-Montenegro: venerdì 5 settembre ore 18.15, La Spezia - Qualificazioni Euro Under 21

Macedonia del Nord-Italia: martedì 9 settembre ore 18.15, Bitola - Qualificazioni Euro Under 21

Zachary Athekame (Svizzera Under 21)

Estonia-Svizzera: venerdì 5 settembre ore 18.00, Tallinn - Qualificazioni Euro Under 21

Svizzera-Albania: lunedì 8 settembre ore 18.30, Aarau - Qualificazioni Euro Under 21

Pervis Estupiñán (Ecuador)

Paraguay-Ecuador: venerdì 5 settembre ore 1.30, Asunción - Qualificazioni Mondiale 2026

Ecuador-Argentina: mercoledì 10 settembre ore 1.00, Guayaquil - Qualificazioni Mondiale 2026

Luka Modrić (Croazia)

Isole Faroe-Croazia: venerdì 5 settembre ore 20.45, Tórshavn - Qualificazioni Mondiale 2026

Croazia-Montenegro: lunedì 8 settembre ore 20.45, Zagabria - Qualificazioni Mondiale 2026

Christian Pulisic (USA)

Stati Uniti-Corea del Sud: sabato 6 settembre ore 23.00, Harrison - Amichevole

Stati Uniti-Giappone: mercoledì 10 settembre ore 1.30, Columbus - Amichevole

