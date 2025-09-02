Nazionali, 12 i giocatori del Milan convocati: chi sono e i loro impegni

Sono 12 i giocatori del Milan convocati dalle rispettive Nazionali per le prime partite, ufficiali e non, della prima sosta 2025-2026

(fonte: acmilan.com) Prima sosta della stagione 2025-2026, dopo gli impegni ufficiali del Milan contro Bari in Coppa Italia, poi Cremonese e Lecce in Serie A. Le competizioni per club si fermano e lasciano spazio alle Nazionali, per i match di qualificazioni ai Mondiali 2026, agli Europei Under 21 ed alle amichevoli. Ecco quali saranno i rossoneri che lasceranno Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali.