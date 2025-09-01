Lecce-Milan, infortunio per Camarda: salterà l’esordio con l’Italia U21

Francesco Camarda , titolare ieri con la maglia del Lecce contro il “suo” Milan, è stato costretto a uscire anzitempo dopo una botta alla testa. L’attaccante dei giallorossi è stato trasportato all’ospedale “Vito Fazzi” per accertamenti. È stato diagnosticato un trauma cranico, ma gli esami hanno dato esito negativo.

Italia U21, Camarda non risponderà alla convocazione: ecco il cominicato ufficiale

La prima convocazione in Under 21 non verrà onorata. Camarda non sarà a disposizione del commissario tecnico Silvio Baldini per le sfide contro Montenegro e Macedonia del Nord, in programma il 5 e l’8 settembre. L’esordio azzurro, quindi, è stato rimandato. Il Lecce ha ufficializzato l’assenza con un comunicato. Di seguito l'annuncio del club salentino.