Italia U21, Baldini dirama i convocati: presenti due talenti del Milan

Italia U21, Baldini dirama i convocati per le qualificazioni all’Europeo 2027: tra i 25 anche due giovani del Milan.
Francesco De Benedittis

In vista del match che vedrà l’Italia Under 21 di Silvio Baldini impegnata il 5 settembre contro il Montenegro e il 9 settembre contro la Macedonia del Nord, validi per le qualificazioni al Mondiale 2027. Dunque, l’allenatore ha diramato una lista di 25 convocati.

Tra i 25 giovani ci sono anche due rossoneri, Francesco Camarda e Davide Bartesaghi, e un ex rossonero, Lapo Nava. Ecco la lista completa dei convocati:

PORTIERI

—  

Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lapo Nava (Cremonese).

DIFENSORI

—  

Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Riyad Idrissi (Cagliari), Michael Kayode (Brentford), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari).

CENTROCAMPISTI

—  

Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma).

ATTACCANTI

—  

Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria), Antonio Raimondo (Frosinone), Lorenzo Venturino (Genoa).

