Italia U21, Baldini dirama i convocati: presenti due talenti del Milan

Milan, ecco i convocati di Baldini: presenti Bartesaghi e Camarda
PORTIERI—
Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lapo Nava (Cremonese).
DIFENSORI—
Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Riyad Idrissi (Cagliari), Michael Kayode (Brentford), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari).
CENTROCAMPISTI—
Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma).
ATTACCANTI—
Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria), Antonio Raimondo (Frosinone), Lorenzo Venturino (Genoa).
© RIPRODUZIONE RISERVATA