Italia U21, Baldini dirama i convocati: presenti due talenti del Milan

In vista del match che vedrà l’Italia Under 21 di Silvio Baldini impegnata il 5 settembre contro il Montenegro e il 9 settembre contro la Macedonia del Nord, validi per le qualificazioni al Mondiale 2027. Dunque, l’allenatore ha diramato una lista di 25 convocati.

Tra i 25 giovani ci sono anche due rossoneri, Francesco Camarda e Davide Bartesaghi, e un ex rossonero, Lapo Nava. Ecco la lista completa dei convocati: