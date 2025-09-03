Pianeta Milan
Milan, Giménez riparte da zero: ora ha due strade davanti a sé

Milan, Giménez riparte da zero: ora ha due strade davanti a sé
Santiago Giménez, dato per partente nell'ultimo giorno del calciomercato estivo, alla fine è rimasto al Milan. Ecco che cosa lo attende
Daniele Triolo Redattore 

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un focus a Santiago Giménez, classe 2001, attaccante messicano del Milan che, sicuramente, ha vissuto giorni turbolenti nell'ultima fase della recente sessione estiva di calciomercato. Il 'Bebote', giunto in rossonero in inverno dal Feyenoord per 35 milioni di euro, bonus inclusi, dovrà ricominciare praticamente da capo la sua avventura milanista.

Milan, il 'Bebote' Giménez e una situazione difficile

Già i primi sei mesi, con Sérgio Conceição, non erano andati bene, finito in panchina per far spazio a Tammy Abraham e Luka Jović. Quindi, dopo la panchina in Gold Cup anche nella Nazionale del Messico, sono arrivati - al Milan - il nuovo direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, a dargli - quasi - il colpo di grazia. Spiegando, a fine giugno, come i rossoneri cercassero sul mercato un centravanti dalle caratteristiche differenti. Uno alla Olivier Giroud. Per tutta l'estate, quindi, per 'Tuttosport', Giménez si è sentito messo da parte.

L'ultima settimana, poi, è stata quasi clamorosa. Allegri, prima di Lecce-Milan, non lo ha certo caricato a mille in conferenza. Tare, nel pre-partita, lo ha di fatto scaricato, parlando apertamente di una trattativa con la Roma per uno scambio con Artem Dovbyk, ritenuto più funzionale al progetto tecnico del livornese. Il Milan ha tentato fino all'ultimo l'operazione, ma le tessere non si sono incastrate nella maniera giusta e, quindi, alla fine, nulla di fatto. Santiago Giménez è rimasto. Con che animo?

Se non riuscisse a imporsi davanti a Pulisic, Leão e Nkunku ...

Nonostante la pubblica bocciatura ricevuta dal club e un rendimento in vistoso calo dopo il super avvio di febbraio, il 'Bebote' ha sempre messo il Milan davanti a tutto. È la squadra per cui ha sempre tifato. Aveva aperto alla Roma perché si era reso conto che, a Milano, la situazione avrebbe potuto farsi pesante. Ma ha sempre sperato di rimanere. Non voleva andare via da 'perdente'. Ora è via con la Nazionale, ma quando tornerà avrà una missione importante da portare a termine.

Ovvero, convincere Allegri a puntare su di lui, anche se le sue caratteristiche non sono perfettamente idonee al calcio che ha in mente il tecnico rossonero. Dovrà riuscire a scalzare nelle gerarchie Christian Pulisic, Rafael Leão e Christopher Nkunku, che sembrano partirgli davanti. Così non fosse, a gennaio, alla riapertura del calciomercato, per 'Tuttosport' le strade del Milan e di Giménez si separeranno sicuramente.

