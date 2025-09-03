Su come sono stati gli ultimi giorni prima della fine del mercato per la famiglia Giménez: “Sono stato male male. È stata una brutta notte. Non ho dormito, ero sempre aggiornato su quello che succedeva e in costante comunicazione con la società. Dopo aver sentito le parole del direttore sportivo del Milan, è stato difficile. Il mercato si stava chiudendo, quindi dovevo essere consapevole di cosa stava succedendo. È stato tutto molto strano. Non abbiamo avuto il tempo di capire se fosse vero che il club non lo avrebbe preso in considerazione per il campionato. È l'anno del Mondiale e se Santi non avesse avuto la possibilità di lottare per un posto da titolare, sarebbe stato complicato e complesso. Però alla fine, abbiamo preso una buona decisione. Non so se l'hanno presa dopo o già ne erano consapevoli. Siamo felici che Santi sia ancora al Milan. A un certo punto, hanno dubitato delle sue capacità e delle sue caratteristiche perché sia ​​l’allenatore che il direttore sportivo sono nuovi arrivati. Lo conosceranno allenandolo e lavorando con lui. Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno parlato con Santiago. Mi è risultato tutto strano perché ha giocato da titolare due partite su tre e un'amichevole. Ora c'è un po' di tranquillità con la Nazionale, poi tornerà al Milan e vedremo cosa succederà. Credo che tutto questo servirà a tirar fuori la bestia che tiene dentro".