Serena dà i voti al calciomercato del Milan: “9 al centrocampo, 5 al resto”

Il Milan è stato tra le squadre più attive in Italia sul calciomercato . La dirigenza rossonera ha portato a termine circa 30 operazioni tra entrate e uscite. Ora che la finestra di mercato si è chiusa, molti giornalisti e opinionisti stanno commentando l'operato delle varie squadre sul calciomercato. Tra questi, ha dato il proprio parere Aldo Serena . L'ex calciatore del Milan ha rilasciato un'intervista all'edizione milanese del 'Corriere della Sera', nella quale gli è stato chiesto di valutare il calciomercato delle squadre lombarde che militano in Serie A. Ecco il suo giudizio su quello del Milan.

Le parole di Aldo Serena sul calciomercato del Milan: "Voto? Dico 9 per il centrocampo e 5 per difesa e attacco. Direi che il mercato del Milan è stato contraddittorio. A centrocampo il Milan ha giocatori di qualità come Modric, Ricci, Rabiot e Jashari. Massimiliano Allegri avrà l'imbarazzo della scelta. Manca, però, un centrale di difesa con esperienza che possa guidare la retroguardia rossonera e la punta. Quello che dovrebbe essere il bomber. Però è una squadra che ha un allenatore esperto. Allegri sa come si vince ed è molto concreto".