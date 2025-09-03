Milan, il calciomercato avrà davvero accontentato Allegri? L’analisi | VIDEO

Il Milan ha chiuso il suo calciomercato estivo con due colpi (Adrien Rabiot e David Odogu). Massimiliano Allegri può dirsi soddisfatto?

La sessione estiva 2025 di calciomercato si è chiusa con due colpi finali per il Milan: Adrien Rabiot dall'Olympique Marsiglia e David Odogu dal Wolfsburg. La società rossonera ha investito diversi milioni di euro per consegnare nelle mani di Massimiliano Allegri una squadra competitiva: ma le scelte fatte sul mercato avranno accontentato davvero l'allenatore livornese? Se n'è parlato nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport'. Guarda il video