Milan, Koulibaly elogia Modric: “Un giocatore sublime”

Vi ricordate Kalidou Koulibaly, l'ex difensore del Napoli? Dopo una breve (e non particolarmente felice) esperienza al Chelsea, si è trasferito nella Saudi Pro League. Ora, infatti, guida la difesa dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi ed è compagno di squadra dell'ex Milan Theo Hernandez. Sull'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si trova un'intervista al difensore senegalese. Oltre a raccontare della sua avventura in Arabia, Koulibaly ha parlato della Serie A, campionato a cui è rimasto legato e che lo ha lanciato tra i migliori difensori al mondo, almeno per un certo periodo della sua carriera. Il calciatore, infatti, ha commentato alcuni dei migliori colpi del calciomercato estivo italiano. Tra questi, ha ovviamente avuto modo di dire qualcosa su Luka Modric, il nuovo faro del centrocampo rossonero. Di seguito, si riporta la sua dichiarazione sul campione croato.
Kalidou Koulibaly, difensore dell'Al-Hilal, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole su Modric al Milan
Milan, Koulibaly parla di Modric—
Al Milan, come sa, è arrivato Modric, che è stato suo avversario in Champions League: "Giocatore sublime. Ha vinto tutto, con lui e con De Bruyne siamo in presenza di eccellenze internazionali che renderanno più piacevoli le partite. Questi sono protagonisti che incidono".
