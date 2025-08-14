Pianeta Milan
Theo Hernandez apre le danze: primo gol con l’Al-Hilal in amichevole

Una giornata speciale per l'Al-Hilal e Theo Hernandez: in amichevole contro il Waldhof Mannheim, l'ex Milan segna il suo primo gol
Alessia Scataglini
Una giornata speciale per l'Al-Hilal, sceso in campo per un test amichevole contro il Waldhof Mannheim, club tedesco di 3. Liga. Tra i protagonisti del match, l'ex rossonero Theo Hernandez, che ha firmato il suo primo gol con la nuova maglia.

Il terzino francese, trasferitosi in estate dopo aver scritto pagine importanti con il Milan, ha sbloccato il risultato con una conclusione potente e precisa che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Un sigillo che, seppur arrivato in un contesto non ufficiale, segna in modo simbolico l'inizio della sua avventura con il club saudita.

La sfida, utile per mettere minuti nelle gambe e testare nuove soluzioni tattiche, ha mostrato buoni segnali sul piano del gioco e della condizione fisica. I tifosi hanno potuto applaudire un Theo già calato nella parte, pronto a essere una delle colonne portanti della squadra.

