Dopo l'acquisto di Gonçalo Ramos in attacco, il Milan è pronto a chiudere un colpo anche in difesa. Il nuovo allenatore Ruben Amorim ha chiesto alla società un centrale in grado di adattarsi al suo stile di gioco e Gerry Cardinale è pronto ad accontentarlo. Dopo le indiscrezioni dei vari Antonio Silva, Gonçalo Inácio, Virgil Van Dijk e Lisandro Martinez, il club rossonero è a un passo dall'acquisto di Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000 attualmente in forza alla Lazio.

Milan, accordo totale con Gila

Mario Gila è a un passo dal @acmilan! Accordo raggiunto col giocatore: decisivo il blitz di ieri — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 3, 2026

Il Milan ha raggiunto un accordo totale con Mario Gila e il suo agente Alejandro Camano. Stando a quanto riferito dal giornalista di 'Sky Sport' Gianluca Di Marzio sul proprio account X, il club rossonero e il difensore spagnolo avrebbero trovato l'intesa personale grazie ad blitz delle ultime ore. Ora, Gerry Cardinale è pronto a presentare la prima offerta da 25 milioni di euro più 5 di bonus alla Lazio di Claudio Lotito. Secondo Di Marzio, il patron di RedBird punta a chiudere l'affare entro lunedì o martedì prossimo. La società di Via Aldo Rossi avrebbe convinto il giocatore grazie ad un contratto quinquennale valido fino a giugno 2031 a 5 milioni di euro a stagione.

Sorpasso sul Napoli

Milan, la richiesta della Lazio per Gila

Uno dei principali ostacoli nella trattativa era rappresentato dall'agguerritache da diverse settimane sta trattando con la. Stando a quanto riferito da 'SportMediaset', anche il club azzurro aveva raggiunto unconsulla base di un contratto quinquennale fino al 2031 aLa società campana può contare sulla presenza diin panchina, che aveva avviato contatti diretti con il giocatore già ai tempi del. Stando a quanto riferito da, tuttavia, il giocatore avrebbe datoal club rossonero.Nonostante il, Claudio Lotito non ha alcuna intenzione di fare sconti sul prezzo diLa richiesta della Lazio parte dauna cifra elevata, ma giustificata della clausola delsulla futura rivendita che spetta al