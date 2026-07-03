Il Milan ha trovato un'intesa verbale con Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000: il club rossonero si prepara a trattare con la Lazio di Claudio Lotito
Calciomercato Milan, Gila il nome giusto per la difesa rossonera?
Dopo l'acquisto di Gonçalo Ramos in attacco, il Milan è pronto a chiudere un colpo anche in difesa. Il nuovo allenatore Ruben Amorim ha chiesto alla società un centrale in grado di adattarsi al suo stile di gioco e Gerry Cardinale è pronto ad accontentarlo. Dopo le indiscrezioni dei vari Antonio Silva, Gonçalo Inácio, Virgil Van Dijk e Lisandro Martinez, il club rossonero è a un passo dall'acquisto di Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000 attualmente in forza alla Lazio.
Milan, accordo totale con Gila
Mario Gila è a un passo dal @acmilan! Accordo raggiunto col giocatore: decisivo il blitz di ieri— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 3, 2026
Il Milan ha raggiunto un accordo totale con Mario Gila e il suo agente Alejandro Camano. Stando a quanto riferito dal giornalista di 'Sky Sport' Gianluca Di Marzio sul proprio account X, il club rossonero e il difensore spagnolo avrebbero trovato l'intesa personale grazie ad blitz delle ultime ore. Ora, Gerry Cardinale è pronto a presentare la prima offerta da 25 milioni di euro più 5 di bonus alla Lazio di Claudio Lotito. Secondo Di Marzio, il patron di RedBird punta a chiudere l'affare entro lunedì o martedì prossimo. La società di Via Aldo Rossi avrebbe convinto il giocatore grazie ad un contratto quinquennale valido fino a giugno 2031 a 5 milioni di euro a stagione.
Sorpasso sul NapoliUno dei principali ostacoli nella trattativa era rappresentato dall'agguerrita concorrenza del Napoli, che da diverse settimane sta trattando con la Lazio. Stando a quanto riferito da 'SportMediaset', anche il club azzurro aveva raggiunto un accordo verbale con Gila sulla base di un contratto quinquennale fino al 2031 a 2,6 milioni di euro netti a stagione. La società campana può contare sulla presenza di Massimiliano Allegri in panchina, che aveva avviato contatti diretti con il giocatore già ai tempi del Milan. Stando a quanto riferito da Di Marzio, tuttavia, il giocatore avrebbe dato priorità al club rossonero.
Milan, la richiesta della Lazio per GilaNonostante il contratto in scadenza nel 2027, Claudio Lotito non ha alcuna intenzione di fare sconti sul prezzo di Mario Gila. La richiesta della Lazio parte da 30 milioni di euro: una cifra elevata, ma giustificata della clausola del 50% sulla futura rivendita che spetta al Real Madrid.
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