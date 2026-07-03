I colpi di scena nel calciomercato estivo non finiscono mai. Il Napoli, che si era mosso ai danni del Milan per Mario Gila, rischia di rimanere senza il difensore. A far chiarezza sulla questione ci ha pensato l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio durante l'appuntamento con il podcast 'Caffè Di Marzio', in collaborazione con TMW.

Milan, i rossoneri non mollano Gila

"Si può tranquillamente dire, senza essere smentiti, che il Napoli sia arrivato sicuramente prima su due protagonisti, due obiettivi di queste ultime ore di calciomercato. Parliamo di Khalaili, l'esterno dell'Union Saint-Gilloise, che non tutti conoscevano, e Mario Gila. II Napoli si è mosso sicuramente con largo anticipo su questi due giocatori, ma in questo momento rischia seriamente di perdere i due principali obiettivi del suo mercato"Il pericolo per il club partenopeo arriva proprio sull'asse che porta Milano, con i rossoneri pronti a scippare l'obiettivo principale diSe da un latosta spingendo con moltissima forza per Khalaili, avendo già trovato l'accordo con il calciatore, sull'altro fronte è il Milan ad aver fatto il passo decisivo per il difensore.

I rossoneri infatti si sono inseriti nuovamente con molta forza nella corsa a Mario Gila. La dirigenza del club rossonero ha già raggiunto un'intesa con l'agente del centrale spagnolo. A favorire l'operazione, inoltre, sono stati anche i vantaggi fiscali garantiti dal decreto crescita:

"Su Khalaili sta spingendo con forza l'Inter, che ha trovato l'accordo economico con il giocatore e sta cercando di chiudere con il club belga. Su Gila, invece, è il Milan la squadra che nelle ultime ore si è inserita con forza: ha trovato l'accordo con l'agente del giocatore, anche grazie ai vantaggi del decreto crescita. Ora c'è lo step della Lazio, a cui c'è da offrire la cifra giusta: la Lazio chiede 30 milioni di euro, anche perché deve riconoscere al Real Madrid il 50%".