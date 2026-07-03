Il Milan di Ruben Amorim ha molta fretta, o quantomeno ha le idee piuttosto chiare. Di questo passo, il club rossonero rischia di presentarsi al primo giorno di ritorno, fissato per il 12 o 13 luglio, con oltre 100 milioni di euro già stanziati. La priorità assoluta, dopo aver preso a Goncalo Ramos, è trovare un centrale importante. Il nome in cima alla lista è uno solo: Goncalo Inacio. La trattativa con lo Sporting Lisbona, però, è un gioco molto difficile che richiede pazienza e per questo, nelle ultime ore, è ritornato prepotentemente un nome che ha spesso accompagnato i rossoneri: Mario Gila.

Calciomercato Milan, non solo Inacio: ritorna di moda Gila?

Il canale che collegaè ormai caldo da molto tempo.ha già dato il suo benestare ad, forte del legame avuto in Portogallo con il tecnico. Il club lusitano, però, come riferito dal Corriere dello Sport, non vuole fare sconti: sebbene la valutazione sia scesa a 40 milioni (20 in meno rispetto alla clausola fissata di 60), il club non vuole cederlo ad una cifra più bassa.

Il Milan proverà a trattare ovviamente, ma è ben al corrente delle difficoltà, tanto da tenere aperte comunque altre piste:

Antonio Silva: il giovane del Benfica resta nei radar rossoneri

il giovane del Benfica resta nei radar rossoneri Lisandro Martinez: centrale dello United, va in scadenza tra un anno e i Red Devils rischiano di perderlo a zero

Il piano B: ecco Gila

Proprio a causa dei problemi sorti con, nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Mario Gila . Il centrale della, seguitissimo dal Milan di Tare ed Allegri, è tornato nei radar rossonero. Lo spagnolo piace, ma il Milan non è l'unica interessata: su di lui anche

Il liquido per colpire, comunque, risulta esserci. Ai 50 milioni già presi dalle uscite di Jimenez, Pobega Morata e Colombo, si aggiunge anche un 'regalo' di circa 10 milioni incassati grazie alla percentuale sulla rivendita di Sandro Tonali al Tottenham, affare che lo ha fatto diventare l'italiano più pagato di sempre (116 milioni di euro).

I nomi in uscita

L'acquisto di un nuovo centrale, però, sbloccherà anche il mercato in uscita. Il nome principale vicino all'addio è proprio quello di: il centrale inglese, in scadenza a giugno 2027, è ormai arrivato alla fine del suo ciclo in rossonero. Sullo sfondo invece, rimane comunque la situazione legata anche a. Il portoghese è sul mercato, con una valutazione che va dai 50 ai 70 milioni di euro. Al momento, però, tutto tace.