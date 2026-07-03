Il calciomercato estivo del Milan continua a regalare clamorosi colpi di scena improvvisi. Con la sessione ormai entrata nel vivo, i riflettori sono tutti puntati sugli uffici di Via Aldo Rossi: la dirigenza, infatti, vuole regalare ad Amorim una rosa costruita a sua immagine e somiglianza ma, per fare il salto di qualità, serve assolutamente un nuovo innesto sulla trequarti. Nelle ultime ore, infatti, ha iniziato a circolare una clamorosa voce che porta direttamente in Premier League, sponda Old Trafford.

Calciomercato Milan, occhi in Premier: spunta lui

Secondo quanto riferito dal DailyMail, che ha ripreso alcune indiscrezioni, il Milan avrebbe messo nel mirino un profilo di grande spessore: stiamo parlando di. Ancheha confermato i primi contatti e i rumors recenti che legano il centrocampista inglese ai colori rossoneri.

Il classe '99 nasce come trequartista naturale, ma la sua duttilità e la sua grandissima qualità tecnica gli permettono di agire anche come esterno d'attacco. Abile nella visione di gioco, bei calci piazzati e dotato di un grandissimo tiro dalla distanza, Mount rappresenterebbe quel mix perfetto di dinamismo e inventiva che il Milan starebbe cercando fortemente.

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Le valutazioni

Le prime cifre circolate online parlano di un'operazione che il Milan potrebbe prendere davvero in considerazione sulla base di un'offerta vicina ai 21,5 milioni di sterline,, cifra davvero intrigante visto il calibro del calciatore, ma la trattativa non è assolutamente semplice.

Oltre al costo del cartellino, più che ragionevole, lo scoglio più grande è rappresentato proprio dallo stipendio: il calciatore inglese, infatti, percepisce ben 12,5 milioni di euro a stagione, altamente fuori dal tetto massimo del Milan.