Il Mondiale cambia il futuro del Milan. La società ha preso una decisione effettiva sulle sue due stelle principali: Christian Pulisic e Rafael Leao. Il numero 11 statunitense è destinato a rimanere al centro el progetto, mentre il portoghese è sempre più vicino ai saluti.

Milan, Pulisic verso la conferma, Leao sempre più lontano: la situazione

Il tecnico portoghese lo vede come uno dei due trequartisti titolari alle spalle di Ramos

Il fattore Allegri: Pulisic vuole dimenticarsi dell'ultima stagione sottotono con Allegri, ritornando ad essere decisivo.

Il contratto: la priorità però, al momento, è blindare il prolungamento contrattuale, dato che l'attaccante è in scadenza di contratto.

Leao verso l'addio

Le prestazioni dial Mondiale con la nazionale guidata da, accostato precedentemente ai colori rossoneri, hanno scatenato diversi rumors: prima il, poi le sirene del Liverpool. Suggestioni che, però, si scontrano con il pensiero di, patron rossonero, che considera lo statunitense incedibile. Il calciatore, inoltre, è ben visto anche da Amorim:Se perla situazione è positiva, con Leao ormai al rottura è evidente. I dirigenti rossonerihanno già avviato dei colloqui con l'entourage del portoghese per gestire la separazione nel migliore dei modi. Ilvaluta il cartellino diall'incirca, ma è pronto a scendere fino ai

Al momento, però, le uniche offerte sono arrivate dalla Turchia, destinazioni che però il portoghese non vuole prendere in considerazione. Per sbloccare questo stallo, come riferito da Tuttosport, il Milan starebbe pensando anche ad una formula legata ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto.