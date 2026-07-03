Scelte drastiche in casa Milan: Cardinale blinda Pulisic, mentre Leao è sempre più verso l'addio...
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Il Mondiale cambia il futuro del Milan. La società ha preso una decisione effettiva sulle sue due stelle principali: Christian Pulisic e Rafael Leao. Il numero 11 statunitense è destinato a rimanere al centro el progetto, mentre il portoghese è sempre più vicino ai saluti.
Milan, Pulisic verso la conferma, Leao sempre più lontano: la situazioneLe prestazioni di Pulisic al Mondiale con la nazionale guidata da Mauricio Pochettino, accostato precedentemente ai colori rossoneri, hanno scatenato diversi rumors: prima il New York City, poi le sirene del Liverpool. Suggestioni che, però, si scontrano con il pensiero di Gerry Cardinale, patron rossonero, che considera lo statunitense incedibile. Il calciatore, inoltre, è ben visto anche da Amorim:
- Il tecnico portoghese lo vede come uno dei due trequartisti titolari alle spalle di Ramos
- Il fattore Allegri: Pulisic vuole dimenticarsi dell'ultima stagione sottotono con Allegri, ritornando ad essere decisivo.
- Il contratto: la priorità però, al momento, è blindare il prolungamento contrattuale, dato che l'attaccante è in scadenza di contratto.
Leao verso l'addioSe per Pulisic la situazione è positiva, con Leao ormai al rottura è evidente. I dirigenti rossoneri Almstadt e Gardiner hanno già avviato dei colloqui con l'entourage del portoghese per gestire la separazione nel migliore dei modi. Il Milan valuta il cartellino di Leao all'incirca 70 milioni di euro, ma è pronto a scendere fino ai 60 milioni di euro.
Al momento, però, le uniche offerte sono arrivate dalla Turchia, destinazioni che però il portoghese non vuole prendere in considerazione. Per sbloccare questo stallo, come riferito da Tuttosport, il Milan starebbe pensando anche ad una formula legata ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto.
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