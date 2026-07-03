Il centrocampo del Milan si appresta a vivere delle settimane di rivoluzione. Tra i vertici di mercato andati in scena in Casa Milan, quello di ieri ha iniziato a delineare le future gerarchie rossonere. Al centro dei discorsi c'è stato soprattutto Ardon Jashari: dopo un anno molto difficile, seguito al lungo corteggiamento fatto al club Brugge, il futuro dello svizzero sembra essere ancora al Milan.

Milan, Jashari convince Amorim, ma l'Atalanta...

Il fattore Atalanta: i bergamaschi restano molto vigili sullo svizzero, monitorando anche la situazione di Samuele Ricci

i bergamaschi restano molto vigili sullo svizzero, monitorando anche la situazione di La volontà dell'allenatore: la sensazione è che Amorim difficilmente si priverà del classe 2002.

Fofana e Bondo verso l'addio?

Nonostante le voci di mento, le quotazioni che riguardano una permanenza di Jashari in rossonero sono in fortissimo rialzo. Il calciatore svizzero infatti, gode della profonda stima di: il nuovo allenatore del Milan ha chiesto di averlo a disposizione per il ritiro, in modo da valutarlo bene da vicino e poi prendere una decisione definitiva. L'ipotesi di una sua cessione, però, non è comunque tramontata:Se Jashari va verso una nuova conferma, non i può dire così di altri due suoi compagni:, infatti, sono vicini all'addio. L'entourage del centrocampista francese, reduce da una stagione complicata alla Cremonese, ha incontrato nella mattinata di ieri la dirigenza rossonera:inizierà il ritiro col gruppo, ma per lui si starebbero muovendo alcuni club di Premier League.

Da segnalare anche l'offerta da 15 milioni di euro da parte di una squadra inglese per Samuel Chukwueze. La risposta del club rossonero? Un secco no. A bloccare il tutto sarebbe stato proprio l'esterno nigeriano, che ha rifiutato la destinazione.