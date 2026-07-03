Le ultime notizie di calciomercato: dalla permanenza di Pulisic fino alla novità Mount, per poi passare agli addi di Leao e Gimenez...
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Mattina intensa a casa Milan, con la dirigenza che è super concentrata nel costruire una nuova rosa da dare a disposizione di Rúben Amorim. Il lavoro si concentra tra più forti, con difesa e centrocampo sotto la lente d'ingrandimento: si parla, però, di un possibile nuovo trequartista che potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League, sponda Anfield. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.
Calciomercato Milan, il nome dalla Premier che fa sognareIl Milan è la ricerca di un nuovo trequartista per completare la rosa di Rúben Amorim e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe messo nel mirino Mason Mount, calciatore del Manchester United. Il centrocampista inglese piace molto per la sua versatilità e capacità di giocare sia da trequartista che da esterno offensivo. L'operazione potrebbe costare in totale 25 milioni di euro, cifra ritenuta molto interessante dal Milan. L'ostacolo principale, però, è l'ingaggio: il calciatore inglese, infatti, percepisce circa 12 milioni e mezzo stagione.
Jashari: futuro in rossonero o addioIl centrocampo del Milan sembra essere al centro di una possibile rivoluzione. Ardon Jashari, dopo una stagione alquanto difficile e condizionata dall'infortunio al perone, potrebbe restare comunque rossonero: Rúben Amorim lo stima molto e vuole valutarlo durante il ritiro, anche se l'Atalanta continua a monitorarlo. Una sua cessione non è del tutto esclusa ma, momentaneamente, qualsiasi offerta viene messa in stand-by. Situazione diversa invece per quanto riguarda Fofana e Bondo: entrambi sono vicini all'addio, con il secondo che inizierà il ritiro ma può lasciare il club in direzione Premier League.
Milan, cosa succede con Leao e Pulisic?Il futuro del Milan potrebbe cambiare dopo il Mondiale, soprattutto per due giocatori molto importanti. Christian Pulisic è destinato a restare al centro del progetto anche con il nuovo allenatore: il club rossonero infatti, lo considera incedibile, anche se ci sono stati degli interessi da parte di Liverpool e del New York City FC. il nuovo allenatore portoghese lo vede comunque come un titolare importante e le priorità del club sono legate al rinnovo contrattuale: i discorsi, però, sono rimandati a post Mondiale.
Situazione diversa invece per Rafael Leao, sempre più vicino all'addio: la dirigenza già avviato i contatti per una possibile cessione, con una valutazione vicina tra i 60 e 70 milioni di euro. Le uniche offerte arrivate, però, sono provenienti dalla Turchia, ma il giocatore ha declinato qualsiasi proposta.
Gimenez, sarà addioIl rapporto tra il Milan e Santiago Gimenez sembra sembra ormai essersi deteriorato e, con ogni probabilità, si chiuderà in questa stagione. La sua permanenza a Milano, infatti, è diventata molto improbabile, soprattutto dopo una stagione deludente conclusa senza goal e dopo la scelta del club di puntare su Gonçalo Ramos come nuovo centravanti.
Gimenez è attualmente impegnato con il Messico, ma anche al Mondiale ha avuto pochissimo spazio disposizione: l'unica possibile occasione per rilanciarsi potrebbe arrivare proprio contro l'Inghilterra. Sul mercato il Milan ha già fissato un prezzo minimo: per la cessione serviranno almeno 21 milioni di euro, proprio per evitare una terribile minusvalenza.
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