Dall'Inghilterra arrivano delle novità sul futuro di van Dijk: non è più ritenuto incedibile? Ecco la situazione, con il Milan alla finestra...
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Durante il calciomercato, le grandi idee nascono anche dall'intuizione di campioni e, in casa rossonera c'è da dire che negli ultimi giorni si è fatta largo una suggestione sponsorizzata da Ibrahimović in prima persona riguardante un grandissimo innesto di spessore assoluto: stiamo parlando di Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool.
Milan, Il Liverpool cambia idea su Van DijkIl classe 91, colonna portante dei Reds, è considerato uno dei difensori più forti della sua generazione e, per la prima volta dopo tanti anni, non è più ritenuto un elemento incedibile ad Anfield. A confermare la nuova linea del club inglese sono stati i colleghi di TEAMtalk. Il Liverpool, infatti, non ha messo ufficialmente il giocatore sul mercato, ma la sua posizione è nettamente cambiata.
Se un club dovesse presentarsi con la offerta giusta, la dirigenza del club inglese sarebbe disposta a valutare e, in caso, ad accettarla solamente se soddisfi sia le richieste della società che quelle del calciatore. I paletti principali, nonostante l'idea sia molto affascinante, sono due:
- L'ingaggio enorme: l'olandese percepisce circa 18 milioni di euro a stagione, cifra totalmente fuori dai parametri rossoneri
- Il contratto dell'olandese scadrà l'anno prossimo, elemento che potrebbe abbassare il costo del cartellino ma che comunque aumenta il rischio di una possibile asta.
Tra mentalità e concorrenzaIbrahimović vede in Van Dijk l'innesto perfetto per portare quella mentalità vincente e quel forte carisma che, nello spogliatoio rossonero, sono mancati dal tempo dell'addio di Simon Kjaer. Il milan, però, è consapevole di non essere l'unica squadra interessata.
Sul capitano dei Reds ci soni già club ricchissimi provenienti dalla Saudi Pro League, campionato Turco ed MLS, pronto a fare follie per accaparrarsi un gioiello del genere.
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