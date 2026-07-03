Durante il calciomercato, le grandi idee nascono anche dall'intuizione di campioni e, in casa rossonera c'è da dire che negli ultimi giorni si è fatta largo una suggestione sponsorizzata da Ibrahimović in prima persona riguardante un grandissimo innesto di spessore assoluto: stiamo parlando di Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool.

Milan, Il Liverpool cambia idea su Van Dijk

Il classe 91, colonna portante dei Reds, è considerato uno dei difensori più forti della sua generazione e, per la prima volta dopo tanti anni, non è più ritenuto un elemento incedibile ad Anfield. A confermare la nuova linea del club inglese sono stati i colleghi di TEAMtalk. Ilinfatti, non ha messo ufficialmente il giocatore sul mercato,

Se un club dovesse presentarsi con la offerta giusta, la dirigenza del club inglese sarebbe disposta a valutare e, in caso, ad accettarla solamente se soddisfi sia le richieste della società che quelle del calciatore. I paletti principali, nonostante l'idea sia molto affascinante, sono due:

L'ingaggio enorme : l'olandese percepisce circa 18 milioni di euro a stagione, cifra totalmente fuori dai parametri rossoneri

: l'olandese percepisce circa 18 milioni di euro a stagione, cifra totalmente fuori dai parametri rossoneri Il contratto dell'olandese scadrà l'anno prossimo, elemento che potrebbe abbassare il costo del cartellino ma che comunque aumenta il rischio di una possibile asta.

Tra mentalità e concorrenza

vede inl'innesto perfetto per portare quella mentalità vincente e quel forte carisma che, nello spogliatoio rossonero, sono mancati dal tempo dell'addio diIl milan, però, è consapevole di non essere l'unica squadra interessata.

Sul capitano dei Reds ci soni già club ricchissimi provenienti dalla Saudi Pro League, campionato Turco ed MLS, pronto a fare follie per accaparrarsi un gioiello del genere.