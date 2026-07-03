Il matrimonio tra il Milan e Santiago Gimenez è arrivato ormai in una fase di divorzio. I forti dubbi sulla sua permanenza, emersi già nell'ultimo mese, hanno trovato poi conferma quando il club ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos come nuovo numero 9. Salvo clamorosi colpi di scena, il messicano sarebbe già con le valigie pronte dopo un solo anno in rossonero.

Milan-Gimenez: sarà addio

A condannare l'attaccante è stato il rendimento assolutamente negativo della stagione appena passata: l'attaccante, infatti, non è riuscito mai a segnare, concludendo la sua stagione con ben. Una cosa impensabile per un calciatore di quel ruolo.

Al momento Gimenez è impegnato nel Mondiale con il suo Messico, ma la vetrina internazionale non sta portando gli effetti sperati. L'attaccante, infatti, ha collezionato solamente delle brevi apparizioni nei minuti finali delle partite, mettendo insieme pochissima sostanza.

L'occasione più grande per il cambiare il tutto arriverà sicuramente agli ottavi di finale contro l'Inghilterra, dove il calciatore proverà a combattere per una maglia da titolare, cercando di spostare le gerarchie in campo.

Il Milan, però, ha già fatto i conti per evitare delle brutte sorprese per quanto riguarda il bilancio: secondo quanto riferito dalla Gazzetta, la dirigenza rossonera ha fissato il prezzo minimo per la sua cessione. Per salutare il messicano servirebbero almeno delle offerte partenti dai 21 milioni di euro, proprio per evitare una minusvalenza terribile.