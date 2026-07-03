A tutto Zlatan Ibrahimovic al termine di Portogallo-Croazia. Il Senior Advisor di RedBird, impegnato ai Mondiali nelle vesti di telecronista per 'Fox Sports', si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che hanno immediatamente fatto il giro del mondo. L'ex calciatore svedese ha criticato duramente l'operato del VAR e la prestazione di Cristiano Ronaldo, suscitando l'indignazione di molti tifosi portoghesi e fanatici del fuoriclasse di Madeira. Dopo la sfuriata, Ibra ha elogiato i due giocatori del Milan che hanno deciso la sfida: Rafael Leao e Gonçalo Ramos.

Le parole di Ibrahimovic al termine di Portogallo-Croazia

"È stata una gran bella partita, ma il VAR l’ha falsata alla fine. Per me non c'è nulla di irregolare nel gol del 2-2. Annullarlo è stato un furto in piena regola. Secondo me il sensore nel pallone non funzionava o qualcosa è andato storto. Si vede chiaramente che è Renato Veiga a toccare la palla, quindi il fuorigioco non esiste. Guardate l'angolazione: il numero 20 della Croazia non la sfiora nemmeno e non cambia la traiettoria. La tocca un difensore avversario e all'improvviso diventa fuorigioco? È assurdo. I croati hanno sputato il sangue e sono stati privati di un sogno in questo Mondiale. Per annullare un gol al novantesimo la decisione deve essere cristallina. Questa non lo era per niente. Non è stato arbitraggio, è stato un furto. Per me è evidente: volevano il Portogallo e Ronaldo agli ottavi contro la Spagna."

Ibrahimovic attacca Cristiano Ronaldo

"I tifosi del Portogallo dovevano aspettarselo. Non puoi pensare di vincere qualcosa nel 2026 con un Cristiano Ronaldo di 41 anni a guidare l'attacco. Soprattutto se in panchina hai uno come Ramos che entra e fa gol. Questa non è 'leadership leggendaria'. Questo è solo ego che tiene in ostaggio una squadra intera. Ronaldo ha perso mobilità e tocco di palla, ormai sta solo fermo in area di rigore. In questo momento lo sostiene più l'aura che le gambe. Continuare a metterlo titolare è pura follia dettata dalla nostalgia."

L'analisi su Leao, Modric e Gonçalo Ramos

"Alla fine il Portogallo è passato agli ottavi. Questo è il calcio: a volte le regole ti aiutano, a volte ti penalizzano. Mi dispiace davvero per la Croazia. Luka Modrić e Mateo Kovacic escono a testa alta, hanno dato tutto anche se è andata male. Nel complesso il Portogallo è stato superiore e ha giocato bene, ma anche la Croazia voleva vincere e segnare. Non mi sono piaciuti Pedro Neto e Bruno Fernandes, sono rimasto deluso dalle loro prestazioni. Al contrario, Rafael Leão è stato eccezionale e ha spaccato la difesa croata. Roberto Martínez ha indovinato la partita con i cambi, inserendo Semedo, Conceição, Bernardo Silva e Gonçalo Ramos. E Leao ha fatto un assist bellissimo proprio per il gol di Ramos."

Al 90+8' minuto di gioco, latrova il gol del pareggio con, che a tu per tu con Diogo Costa schiaccia la palla di testa e ristabilisce l'equilibrio. Tuttavia, l'arbitro norvegese Espen Eskas viene richiamato dalper un presuntodel difensore croato. A sancire l'offside è un tocco praticamente impercettibile di, che ha messo il compagno oltre la linea dei difensori portoghesi. Una deviazione rilevata grazie alpresente all'interno del pallone 'Trionda' che ha condannatoe compagni all'eliminazione.non ha per niente apprezzato l'intervento del, accusando ladi averla decisione per permettere ae Spagna di incontrarsi agli ottavi di finale.Successivamente,ha attaccatoIl fuoriclasse portoghese ha trasformato il rigore del momentaneo 1-1, prima di essere sostituito all'81' per l'ingresso di Ruben Neves.Per concludere,si è congratulato con. Al 94' minuto, il numero 10 delha servito al nuovo acquisto rossonero l'assist per la rete del definitivo 2-1.