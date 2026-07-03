Si infiamma il mercato del Milan in questo venerdì di inizio luglio. Il club rossonero ha trovato l'accordo con il probabile secondo colpo della sessione estiva: Mario Gila. Il centrale della Lazio, però, non è l'unico difensore che Gerry Cardinale ha intenzione di regalare a Ruben Amorim. Si continua a lavorare sotto traccia alle piste che portano a Virgil Van Dijk e Gonçalo Inácio, su cui si registrano alcuni aggiornamenti molto interessanti. Nel frattempo, dall'altra parte del mondo, Zlatan Ibrahimovic ha attirato su d sé le attenzioni di tutto il mondo per alcune dichiarazioni rilasciate su Cristiano Ronaldo, Leao e Gonçalo Ramos al termine di Portogallo-Croazia.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, trovato l'accordo con Gila

Ilha raggiunto un accordo totale cone il suo entourage. Stando a quanto riferito dal giornalista di 'Sky Sport'sul proprio account X, il club rossonero e il difensore spagnolo avrebbero trovato l'intesa personale grazie ad un blitz delle ultime ore. Ora,è pronto a presentare la prima offerta da 25 milioni più 5 di bonus alladiLa società di Via Aldo Rossi avrebbe convinto il giocatore grazie ad un contratto quinquennale valido fino a giugno 2031.

Il Milan ha offerto a Gila uno stipendio da 5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra elevata, ma giustificata dal Decreto Crescita, che alleggerisce notevolmente i costi dell'ingaggio. Senza il Decreto Crescita, i 5 milioni di euro che il difensore spagnolo dovrebbe percepire in rossonero sarebbero diventati 9,2. Grazie alla norma, invece, il club rossonero contabilizzerà 'appena' 6,5 milioni di euro all'anno. Calcolatrice alla mano, nei cinque anni di permanenza a Milano di Gila, Gerry Cardinale risparmierà 13 milioni di euro complessivi.

Il Milan non molla Gonçalo Inácio

L'acquisto dinon significa che ilabbia mollato gli altri difensori che stava monitorando, anzi, l'eventuale uscita didovrebbe liberare un altro slot nel reparto arretrato di Ruben Amorim. Stando a quanto riferito da, il club rossonero starebbe ancora lavorando alla pista che porta a, centrale classe 2001 attualmente in forza allo Sporting.

Sul contratto di Inacio è presente una clausola da 60 milioni di euro. Lo Sporting però, si è mostrato aperto a trattare la cifra. Il club portoghese potrebbe fare un piccolo sconto al Milan, senza però scendere sotto i 40 milioni di euro.

Ibrahimovic Show

"È stata una gran bella partita, ma il VAR l’ha falsata alla fine. Per me non c'è nulla di irregolare nel gol del 2-2. Annullarlo è stato un furto in piena regola. Non puoi pensare di vincere qualcosa nel 2026 con un Cristiano Ronaldo di 41 anni a guidare l'attacco. Soprattutto se in panchina hai uno come Ramos che entra e fa gol. Questa non è 'leadership leggendaria'. Questo è solo ego che tiene in ostaggio una squadra intera. Rafael Leão è stato eccezionale e ha spaccato la difesa croata, facendo anche un assist bellissimo proprio per il gol di Ramos".

Impegnato ai Mondiali nelle vesti di telecronista per 'Fox Sports', Ibrahimovic si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che hanno immediatamente fatto il giro del mondo. L'ex calciatore svedese ha criticato duramente l'operato dele la prestazione diDopo la sfuriata, Ibra ha elogiato i due giocatori delche hanno deciso la sfida:

Le dichiarazioni di Ibrahimovic hanno immediatamente suscitato l'indignazione di molti tifosi portoghesi e fanatici di Cristiano Ronaldo, che si sono riversati in massa sui social dello svedese per esprimere la propria indignazione.

Milan, si sblocca Van Dijk?

L'ingaggio enorme : l'olandese percepisce circa 12 milioni di euro netti a stagione, cifra totalmente fuori dai parametri rossoneri

: l'olandese percepisce circa 12 milioni di euro netti a stagione, cifra totalmente fuori dai parametri rossoneri Il contratto di Van Dijk scadrà nel 2027 e il giocatore non sembra intenzionato a rinunciare all'ultima tranche dell'ingaggio faraonico che percepisce a Liverpool