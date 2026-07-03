L'accordo con Mario Gila, i nuovi dettagli sulle operazioni Virgil Van Dijk e Gonçalo Inácio e le dichiarazioni di Ibrahimovic: le Top News di oggi sul Milan
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Si infiamma il mercato del Milan in questo venerdì di inizio luglio. Il club rossonero ha trovato l'accordo con il probabile secondo colpo della sessione estiva: Mario Gila. Il centrale della Lazio, però, non è l'unico difensore che Gerry Cardinale ha intenzione di regalare a Ruben Amorim. Si continua a lavorare sotto traccia alle piste che portano a Virgil Van Dijk e Gonçalo Inácio, su cui si registrano alcuni aggiornamenti molto interessanti. Nel frattempo, dall'altra parte del mondo, Zlatan Ibrahimovic ha attirato su d sé le attenzioni di tutto il mondo per alcune dichiarazioni rilasciate su Cristiano Ronaldo, Leao e Gonçalo Ramos al termine di Portogallo-Croazia.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
Milan, trovato l'accordo con GilaIl Milan ha raggiunto un accordo totale con Mario Gila e il suo entourage. Stando a quanto riferito dal giornalista di 'Sky Sport' Gianluca Di Marzio sul proprio account X, il club rossonero e il difensore spagnolo avrebbero trovato l'intesa personale grazie ad un blitz delle ultime ore. Ora, Gerry Cardinale è pronto a presentare la prima offerta da 25 milioni più 5 di bonus alla Lazio di Claudio Lotito. La società di Via Aldo Rossi avrebbe convinto il giocatore grazie ad un contratto quinquennale valido fino a giugno 2031.
Il Milan ha offerto a Gila uno stipendio da 5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra elevata, ma giustificata dal Decreto Crescita, che alleggerisce notevolmente i costi dell'ingaggio. Senza il Decreto Crescita, i 5 milioni di euro che il difensore spagnolo dovrebbe percepire in rossonero sarebbero diventati 9,2. Grazie alla norma, invece, il club rossonero contabilizzerà 'appena' 6,5 milioni di euro all'anno. Calcolatrice alla mano, nei cinque anni di permanenza a Milano di Gila, Gerry Cardinale risparmierà 13 milioni di euro complessivi.
Il Milan non molla Gonçalo InácioL'acquisto di Gila non significa che il Milan abbia mollato gli altri difensori che stava monitorando, anzi, l'eventuale uscita di Tomori dovrebbe liberare un altro slot nel reparto arretrato di Ruben Amorim. Stando a quanto riferito da Matteo Moretto, il club rossonero starebbe ancora lavorando alla pista che porta a Gonçalo Inácio, centrale classe 2001 attualmente in forza allo Sporting.
Sul contratto di Inacio è presente una clausola da 60 milioni di euro. Lo Sporting però, si è mostrato aperto a trattare la cifra. Il club portoghese potrebbe fare un piccolo sconto al Milan, senza però scendere sotto i 40 milioni di euro.
Ibrahimovic ShowImpegnato ai Mondiali nelle vesti di telecronista per 'Fox Sports', Ibrahimovic si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che hanno immediatamente fatto il giro del mondo. L'ex calciatore svedese ha criticato duramente l'operato del VAR e la prestazione di Cristiano Ronaldo. Dopo la sfuriata, Ibra ha elogiato i due giocatori del Milan che hanno deciso la sfida: Rafael Leao e Gonçalo Ramos.
"È stata una gran bella partita, ma il VAR l’ha falsata alla fine. Per me non c'è nulla di irregolare nel gol del 2-2. Annullarlo è stato un furto in piena regola. Non puoi pensare di vincere qualcosa nel 2026 con un Cristiano Ronaldo di 41 anni a guidare l'attacco. Soprattutto se in panchina hai uno come Ramos che entra e fa gol. Questa non è 'leadership leggendaria'. Questo è solo ego che tiene in ostaggio una squadra intera. Rafael Leão è stato eccezionale e ha spaccato la difesa croata, facendo anche un assist bellissimo proprio per il gol di Ramos".
Le dichiarazioni di Ibrahimovic hanno immediatamente suscitato l'indignazione di molti tifosi portoghesi e fanatici di Cristiano Ronaldo, che si sono riversati in massa sui social dello svedese per esprimere la propria indignazione.
Milan, si sblocca Van Dijk?Stando a quanto riportato da 'TEAMTalk', il futuro di Virgil Van Dijk al Liverpool sarebbe in bilico. Secondo il portale inglese, il difensore olandese non sarebbe più considerato imprescindibile da Andoni Iraola, che potrebbe privarsene per puntare su profili più congeniali alle proprie idee di calcio. Se qualcuno dovesse presentarsi con la offerta giusta, la dirigenza del club inglese sarebbe disposta a sedersi al tavolo. Gli ostacoli principali sono due:
- L'ingaggio enorme: l'olandese percepisce circa 12 milioni di euro netti a stagione, cifra totalmente fuori dai parametri rossoneri
- Il contratto di Van Dijk scadrà nel 2027 e il giocatore non sembra intenzionato a rinunciare all'ultima tranche dell'ingaggio faraonico che percepisce a Liverpool
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