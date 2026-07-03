Dopo aver definito l'accordo personale con Mario Gila sulla base di un contratto fino al 2031 a 5 milioni di euro a stagione, il Milan prepara l'affondo per convincere la Lazio. Stando a quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio su X, il club rossonero avrebbe fissato un incontro con il proprietario del club biancoceleste Claudio Lotito per chiudere definitivamente la trattativa. L'esperto di mercato ha anche svelato la data della possibile fumata bianca.

La stagione di Gila alla Lazio

La data della possibile fumata bianca

.@acmilan, per Gila si può chiudere lunedì 6 luglio: incontro in programma con l’agente per concludere l’accordo anche con la Lazio — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 3, 2026

Nella stagione appena terminata,si è definitivamente consacrato come uno dei migliori difensori in Serie A. Il centrale classe 2000 ha collezionatocomplessive con la maglia della Lazio, per un totale di quasi 3.000 minuti in campo. Lo spagnolo è uno specialista dei, come testimoniano i, per una percentuale di successo delche lo rendono il quarto miglior giocatore del nostro campionato in questo fondamentale. Davanti a lui soltanto Rensch (70,7%), Tiago Gabriel (68,2%) e Gaspar (68,2%).

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, lunedì 6 luglio potrebbe essere la data del via libera definitivo. Un timing che permetterebbe al difensore spagnolo di essere a disposizione di Ruben Amorim già a partire dal raduno estivo, che prenderà il via il prossimo 12 luglio a Milanello.

Gila, la richiesta della Lazio e l'offerta del Milan

Nonostante il, Claudio Lotito non ha alcuna intenzione di fare sconti sul prezzo diLa richiesta della Lazio parte dauna cifra elevata, ma giustificata della clausola delsulla futura rivendita che spetta alStano a quanto riferito da Di Marzio, Gerry Cardinale sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta da 25 milioni di euro più 5 di bonus per convincere il patron del club biancoceleste.