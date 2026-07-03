Il Milan è pronto a definire l'operazione per portare Mario Gila in rossonero: l'incontro con Claudio Lotito e la data della possibile chiusura
Calciomercato Milan, Gila il nome giusto per la difesa rossonera?
Dopo aver definito l'accordo personale con Mario Gila sulla base di un contratto fino al 2031 a 5 milioni di euro a stagione, il Milan prepara l'affondo per convincere la Lazio. Stando a quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio su X, il club rossonero avrebbe fissato un incontro con il proprietario del club biancoceleste Claudio Lotito per chiudere definitivamente la trattativa. L'esperto di mercato ha anche svelato la data della possibile fumata bianca.
La stagione di Gila alla LazioNella stagione appena terminata, Gila si è definitivamente consacrato come uno dei migliori difensori in Serie A. Il centrale classe 2000 ha collezionato 36 presenze complessive con la maglia della Lazio, per un totale di quasi 3.000 minuti in campo. Lo spagnolo è uno specialista dei duelli a terra, come testimoniano i 76 duelli vinti su 113 totali, per una percentuale di successo del 67,3% che lo rendono il quarto miglior giocatore del nostro campionato in questo fondamentale. Davanti a lui soltanto Rensch (70,7%), Tiago Gabriel (68,2%) e Gaspar (68,2%).
La data della possibile fumata bianca
.@acmilan, per Gila si può chiudere lunedì 6 luglio: incontro in programma con l’agente per concludere l’accordo anche con la Lazio— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 3, 2026
Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, lunedì 6 luglio potrebbe essere la data del via libera definitivo. Un timing che permetterebbe al difensore spagnolo di essere a disposizione di Ruben Amorim già a partire dal raduno estivo, che prenderà il via il prossimo 12 luglio a Milanello.
Gila, la richiesta della Lazio e l'offerta del MilanNonostante il contratto in scadenza nel 2027, Claudio Lotito non ha alcuna intenzione di fare sconti sul prezzo di Mario Gila. La richiesta della Lazio parte da 30 milioni di euro: una cifra elevata, ma giustificata della clausola del 50% sulla futura rivendita che spetta al Real Madrid. Stano a quanto riferito da Di Marzio, Gerry Cardinale sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta da 25 milioni di euro più 5 di bonus per convincere il patron del club biancoceleste.
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