Non solo Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Milan è al lavoro anche per rinforzare la corsia sinistra. Pervis Estupinan è in uscita, mentre Davide Bartesaghi, agli occhi di Ruben Amorim, è più un potenziale braccetto della difesa a tre che un esterno a tutta fascia. Per questo motivo, il club rossonero vuole regalare al tecnico portoghese un giocatore in grado di adattarsi al 3-4-2-1 del nuovo allenatore. Stando a quanto riferito da 'Sky Sport DE', nella lista dei profili che il Milan sta monitorando ci sarebbe anche David Raum, esterno sinistro tedesco del Lipsia.

Milan, ma chi è Raum?

Classe 1998,è un esterno sinistro dotato di grande, come testimoniano ie glimessi a referto nelledisputate in carriera. Il laterale del Lipsia è stato anche selezionato da Julian Nagelsmann per inelle americhe, dove ha giocato da titolare nel match contro l'Ecuador. Il classe 1998 è unonella stagione di Bundesliga appena terminata ne ha totalizzati, di cuisono stati raccolti e convertiti in un tiro in porta da un compagno di squadra.

Queste le statistiche di Raum con la maglia del Lipsia nella stagione appena terminata:

Presenze: 34

34 Gol: 3

3 Assist: 9

9 Minuti totali in campo: 2.916

Perché si adatterebbe al gioco di Amorim

La richiesta del Lipsia

Nel suo 3-4-2-1,vuole due esterni in grado di accompagnare la manovra per creare superiorità numerica nella metà campo avversaria. Se sulla destraè il prototipo di giocatore ideale per il tecnico portoghese, lo stesso non si può dire per Bartesaghi sulla corsia opposta. L'innesto digarantirebbe aldue laterali in grado di mettere sotto pressione costante le difese avversarie.All'interno del contratto dicon ilè presente unadama lasuggerisce che per strapparlo al club tedesco potrebbero bastarne poco più della metà. Un altro fattore che potrebbe giocare a favore delè il rapporto con gli agenti. L'entourage del giocatore, infatti, è lo stesso di, con cui il club rossonero ha già avuto a che fare lo scorso inverno per il trasferimento in prestito del centravanti tedesco.