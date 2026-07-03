Dopo l'attaccante e il difensore, il Milan ha messo nel mirino l'esterno sinistro: chi è David Raum del Lipsia e perché piace a Ruben Amorim
CALCIOMERCATO MILAN - Raum, la scheda / News
Non solo Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Milan è al lavoro anche per rinforzare la corsia sinistra. Pervis Estupinan è in uscita, mentre Davide Bartesaghi, agli occhi di Ruben Amorim, è più un potenziale braccetto della difesa a tre che un esterno a tutta fascia. Per questo motivo, il club rossonero vuole regalare al tecnico portoghese un giocatore in grado di adattarsi al 3-4-2-1 del nuovo allenatore. Stando a quanto riferito da 'Sky Sport DE', nella lista dei profili che il Milan sta monitorando ci sarebbe anche David Raum, esterno sinistro tedesco del Lipsia.
Milan, ma chi è Raum?Classe 1998, Raum è un esterno sinistro dotato di grande propulsione offensiva, come testimoniano i 44 gol e gli 85 assist messi a referto nelle 376 partite disputate in carriera. Il laterale del Lipsia è stato anche selezionato da Julian Nagelsmann per i Mondiali nelle americhe, dove ha giocato da titolare nel match contro l'Ecuador. Il classe 1998 è uno specialista dei traversoni: nella stagione di Bundesliga appena terminata ne ha totalizzati 101, di cui 27 sono stati raccolti e convertiti in un tiro in porta da un compagno di squadra.
Queste le statistiche di Raum con la maglia del Lipsia nella stagione appena terminata:
- Presenze: 34
- Gol: 3
- Assist: 9
- Minuti totali in campo: 2.916
Perché si adatterebbe al gioco di AmorimNel suo 3-4-2-1, Amorim vuole due esterni in grado di accompagnare la manovra per creare superiorità numerica nella metà campo avversaria. Se sulla destra Saelemaekers è il prototipo di giocatore ideale per il tecnico portoghese, lo stesso non si può dire per Bartesaghi sulla corsia opposta. L'innesto di Raum garantirebbe al Milan due laterali in grado di mettere sotto pressione costante le difese avversarie.
La richiesta del LipsiaAll'interno del contratto di Raum con il Lipsia è presente una clausola da 40 milioni di euro, ma la scadenza nel 2027 suggerisce che per strapparlo al club tedesco potrebbero bastarne poco più della metà. Un altro fattore che potrebbe giocare a favore del Milan è il rapporto con gli agenti. L'entourage del giocatore, infatti, è lo stesso di Niclas Füllkrug, con cui il club rossonero ha già avuto a che fare lo scorso inverno per il trasferimento in prestito del centravanti tedesco.
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