Fino a poche settimane fa, il Milan non aveva una dirigenza né un allenatore e i tifosi si erano già rassegnati all'idea di un altro "anno zero". L'apertura della finestra estiva di mercato era alle porte e la sensazione era quella di essere già estremamente in ritardo sulla programmazione. Gerry Cardinale, invece, ha smentito tutti nel giro di una decina di giorni. Dopo la nomina di Ruben Amorim come nuova guida tecnica e l'acquisto di Gonçalo Ramos per 74 milioni di euro, il club rossonero è pronto a chiudere un altro colpo: Mario Gila. La società di Via Aldo Rossi ha trovato un accordo personale con il difensore spagnolo e sta preparando un'offerta da 25 milioni più 5 di bonus da presentare alla Lazio. È ancora presto per esaltarsi, ma sembra che il Milan si sia finalmente deciso a cambiare passo.

Gila e Ramos, due prime scelte del Milan

è un profilo che ilsegue da diverso tempo, come testimonia la sua presenza nellaIl centrale spagnolo era uno dei difensori più ambiti sul mercato italiano e sulle sue tracce si stavano muovendo anche. Il club rossonero, tuttavia, ha offerto al giocatore un ingaggio più alto rispetto alla concorrenza, convincendolo ad accettare il trasferimento nonostante la mancata qualificazione in Champions League.

Gonçalo Ramos era il primo nome di Amorim per il ruolo di centravanti. Gerry Cardinale ha chiuso l'acquisto più oneroso nella storia del Milan per accontentare il tecnico portoghese, andando a prendere una delle migliori prime punte disponibili sul mercato europeo. Una strada che non era stata intrapresa in passato, quando in attacco si puntava su nomi di secondo fascia come Morata, Jovic, Abraham o Origi. Persino Giroud, per quanto il suo impatto in rossonero sia stato devastante, rappresentava più un "usato di garanzia" che un colpo da top club.

Trattative lampo

Due acquisti senza cessioni

Un altro elemento di rottura con il passato è rappresentato dallacon cui ilè riuscito aLe ultime estati del club rossonero sono state caratterizzate daa causa di, con obiettivi che spesso finivano per essere soffiati dalla concorrenza. A questo giro, invece,ha preferito spendere qualche milioni in più pur di non farsi scappare i giocatori individuati da Amorim e dalla dirigenza.La proprietà ha scelto di procedere con l'acquisto diprima vendere altri giocatori per racimolare il budget. La scorsa estate,(36 M) e(23 M) sono arrivati solo dopo la cessione di(55 M).(17 M) è arrivato dopo la cessione di(25 M) e(20 M) dopo quella di(35 M). I movimenti in uscita, ovviamente, ci saranno lo stesso, ma Cardinale ha lanciato un messaggio chiaro con le operazioni per portare al Milan il centravanti portoghese e il difensore spagnolo. E questo fa ben sperare i tifosi rossoneri.