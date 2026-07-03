Il Milan ha raggiunto l'intesa personale con Mario Gila sulla base di un contratto quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. Non è ancora stato trovato un accordo economico con la Lazio, ma Gerry Cardinale è pronto a presentare una proposta da 25 milioni di euro più 5 di bonus per convincere Claudio Lotito. L'ammontare dello stipendio offerto al centrale spagnolo ha fatto storcere il naso ad alcuni tifosi rossoneri, che reputano l'ingaggio eccessivo rispetto al reale valore del giocatore. Come raccolto dalla nostra redazione, tuttavia, il Milan potrà contare sul Decreto Crescita per tagliare i costi della retribuzione.

Cos'è il Decreto Crescita

Perché Gila può usufruirne

Quanto risparmia il Milan

Introdotto nel 2019, ilè unache mira ad accogliere in Italia lavoratori qualificati dall'estero grazie ad una riduzione delle tasse sullo stipendio lordo. Pochi mesi dopo, la misura è stata estesa anche agli, per permettere alle società di avere maggiori agevolazioni sui giocatori acquistati sul mercato internazionale. Per i calciatori, ai fini del calcolo Irpef, non viene considerato circa ildell'imponibile. Ciò significa che i club possono garantire ingaggi più alti ad alcuni dei propri tesserati pagando meno tasse. Una situazione che fa comodo ad entrambe le parti.Nonostante ilsia statonel gennaio del 2024, tutti i giocatori con già un contratto in essere possono continuare ad usufruirnedal momento della firma.è alla Lazio dall 2022 e può godere della norma fino a dicembre del 2026. Ma non finisce qui: il periodo può esserequalora il giocatore abbia figli a carico e immobili di proprietà in Italia. Il difensore spagnolo ha due gemelli, Ares e Vittoria, nati a dicembre del 2025. Non è noto se Gila abbia proprietà nella penisola, ma lo stipendio offerto dalci porta a pensare di sì.Senza il, inetti chedovrebbe percepire alsarebbero diventatiGrazie alla norma, invece, il club rossonero contabilizzerà 'appena'Calcolatrice alla mano, nei cinque anni di permanenza a Milano del difensore spagnolo, Gerry Cardinale risparmierà 13 milioni di euro complessivi. Una cifra che potrà essere reinvestita sul mercato per altri obiettivi o trattenuta dal fondo statunitense.