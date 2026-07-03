Perché il Milan ha offerto uno stipendio da 5 milioni di euro a stagione a Mario Gila? Ecco come il Decreto Crescita alleggerisce i costi dell'ingaggio
Calciomercato Milan, Gila il nome giusto per la difesa rossonera?
Il Milan ha raggiunto l'intesa personale con Mario Gila sulla base di un contratto quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. Non è ancora stato trovato un accordo economico con la Lazio, ma Gerry Cardinale è pronto a presentare una proposta da 25 milioni di euro più 5 di bonus per convincere Claudio Lotito. L'ammontare dello stipendio offerto al centrale spagnolo ha fatto storcere il naso ad alcuni tifosi rossoneri, che reputano l'ingaggio eccessivo rispetto al reale valore del giocatore. Come raccolto dalla nostra redazione, tuttavia, il Milan potrà contare sul Decreto Crescita per tagliare i costi della retribuzione.
Cos'è il Decreto CrescitaIntrodotto nel 2019, il Decreto Crescita è una norma fiscale che mira ad accogliere in Italia lavoratori qualificati dall'estero grazie ad una riduzione delle tasse sullo stipendio lordo. Pochi mesi dopo, la misura è stata estesa anche agli sport professionistici, per permettere alle società di avere maggiori agevolazioni sui giocatori acquistati sul mercato internazionale. Per i calciatori, ai fini del calcolo Irpef, non viene considerato circa il 50% dell'imponibile. Ciò significa che i club possono garantire ingaggi più alti ad alcuni dei propri tesserati pagando meno tasse. Una situazione che fa comodo ad entrambe le parti.
Perché Gila può usufruirneNonostante il Decreto Crescita sia stato abolito nel gennaio del 2024, tutti i giocatori con già un contratto in essere possono continuare ad usufruirne per 5 anni dal momento della firma. Gila è alla Lazio dall 2022 e può godere della norma fino a dicembre del 2026. Ma non finisce qui: il periodo può essere prorogato di ulteriori 3 anni qualora il giocatore abbia figli a carico e immobili di proprietà in Italia. Il difensore spagnolo ha due gemelli, Ares e Vittoria, nati a dicembre del 2025. Non è noto se Gila abbia proprietà nella penisola, ma lo stipendio offerto dal Milan ci porta a pensare di sì.
Quanto risparmia il MilanSenza il Decreto Crescita, i 5 milioni di euro netti che Gila dovrebbe percepire al Milan sarebbero diventati 9,2. Grazie alla norma, invece, il club rossonero contabilizzerà 'appena' 6,5 milioni di euro all'anno. Calcolatrice alla mano, nei cinque anni di permanenza a Milano del difensore spagnolo, Gerry Cardinale risparmierà 13 milioni di euro complessivi. Una cifra che potrà essere reinvestita sul mercato per altri obiettivi o trattenuta dal fondo statunitense.
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