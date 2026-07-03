Uno dei sedicesimi di finale più emozionanti del Mondiale 2026 è stato senza dubbio quello tra Portogallo e Croazia. Da una parte Cristiano Ronaldo, potenzialmente all'ultima apparizione della sua carriera con la selezione lusitana. Dall'altra Luka Modric, che con l'eliminazione ha detto addio alla Nazionale croata dopo 29 gol e 32 assist in 302 presenze. Il futuro fuoriclasse di Zara è in bilico tra il ritiro dal calcio giocato e il rinnovo con il Milan fino al 2027. Ad alimentare le speranze dei tifosi rossoneri sono state le parole di CR7 al termine del match.

Milan, Modric rinnova? L'indizio di Cristiano Ronaldo

“Ho giocato per tanti anni con Modrić. È bello vederlo ancora esprimersi ai massimi livelli. Gli ho fatto le mie congratulazioni e gli ho augurato il meglio per i prossimi anni della sua carriera”.

Intervistato da 'Fox Sports',ha parlato del suo ex compagno di squadraPur senza volerlo, il cinque volte Pallone D'Oro si è lasciato scapparesul futuro del centrocampista croato.

"Il prossimi anni della sua carriera". Non è chiaro se Cristiano Ronaldo si riferisse alla carriera sul campo o a un possibile futuro da dirigente, ma se a queste parole si aggiunge il gesto di Modric al termine di Croazia-Ghana si potrebbe pensare che l'ex Real Madrid abbia già preso la propria decisione.

Il gesto di Modric al termine di Croazia-Ghana

Al termine del match contro il Ghana, il giornalista di 'Sportitalia' Tancredi Palmieri ha chiesto a: "Resti al Milan l'anno prossimo?". Il centrocampista croato ha risposto, come a dire: "Certo che resto". Un segnale che non è passato inosservato ai tifosi rossoneri, pronti a sostenere il Pallone d'Oro del 2018 per un'altra stagione. Ora che il suo Mondiale è terminato,è pronto a prendere una scelta definitivama se due indizi fanno una prova, la sua permanenza a Milano potrebbe andare in porto.