Il Milan è alla ricerca di un altro rinforzo per la difesa di Amorim: spunta il nome di Victor Valdepenas, centrale classe 2006 di proprietà del Real Madrid
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Dopo l’intesa con Mario Gila, il Milan intende completare il reparto arretrato con almeno un altro innesto. Stando a quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, il club rossonero si sarebbe inserito nella corsa a Victor Valdepenas, centrale classe 2006 di proprietà del Real Madrid. Si tratta di un profilo che Igli Tare e Massimiliano Allegri stavano già monitorando prima del licenziamento dello scorso 25 maggio.
Milan, ma chi è Valdepenas?Cresciuto nel settore giovanile del Rayo Vallecano, Valdepenas approda al Real Madrid nel 2018. Dopo un’esperienza in prestito al Leganes, il classe 2006 milita nell'Under 17, nell'Under 19 e nel Castilla. Lo scorso 14 dicembre arriva anche il debutto in prima squadra, in occasione del match contro l’Alavés. Dal punto di vista tecnico, si tratta di un difensore mancino strutturato grazie ai suoi 188 centimetri di altezza e dotato di una buona qualità in fase di impostazione.
La valutazione del Real MadridSu ‘Transfermarkt.it’, il valore di Valdepenas è di 5 milioni di euro: una cifra ampiamente nei parametri del Milan. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', tuttavia, il Real Madrid non avrebbe ancora stabilito una valutazione economica per il suo cartellino.
La concorrenzaIl Milan non è l'unica squadra sulle tracce del ragazzo. In Serie A si registra da tempo il forte interesse del Bologna, che si è mosso in anticipo informando il Real Madrid della propria intenzione di formulare un'offerta qualora si aprisse uno spiraglio per il trasferimento. Al di fuori dei confini italiani, la minaccia principale è rappresentata dall'Eintracht Francoforte, pronto a investire una somma consistente per anticipare la concorrenza.
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