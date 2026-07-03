Dopo l’intesa con Mario Gila, il Milan intende completare il reparto arretrato con almeno un altro innesto. Stando a quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, il club rossonero si sarebbe inserito nella corsa a Victor Valdepenas, centrale classe 2006 di proprietà del Real Madrid. Si tratta di un profilo che Igli Tare e Massimiliano Allegri stavano già monitorando prima del licenziamento dello scorso 25 maggio.

Milan, ma chi è Valdepenas?

La valutazione del Real Madrid

La concorrenza

Cresciuto nel settore giovanile del Rayo Vallecano,approda alnel 2018. Dopo un’esperienza in prestito al, il classe 2006 milita nell'Under 17, nell'Under 19 e nel Castilla. Lo scorso 14 dicembre arriva anche il, in occasione del match contro l’Alavés. Dal punto di vista tecnico, si tratta di un difensorestrutturato grazie ai suoi 188 centimetri di altezza e dotato di una buona qualità in fase di impostazione.Su ‘Transfermarkt.it’, il valore diè diuna cifra ampiamente nei parametri del. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', tuttavia, ilnon avrebbe ancora stabilito una valutazione economica per il suo cartellino.Ilnon è l'unica squadra sulle tracce del ragazzo. In Serie A si registra da tempo il forte interesse del, che si è mosso in anticipo informando ildella propria intenzione di formulare un'offerta qualora si aprisse uno spiraglio per il trasferimento. Al di fuori dei confini italiani, la minaccia principale è rappresentata dall', pronto a investire una somma consistente per anticipare la concorrenza.