Segnale un gol decisivo così pesante per passare il turno al Mondiale, dopo essere entrato in campo a partita i corso, non è una cosa da tutti. E' una grandissima scarica di adrenalina che ti regala un boost di autostima incredibile. Tutte doti che Goncalo Ramos, nuovo numero 9 del Milan, ha dimostrato più volte di possedere.

Milan, senti Ramos: "Quando serve un gol io ci sono"

"Il gol è speciale, in una competizione speciale, ma la verità è che chi mi conosce sa già che negli ultimi minuti, quando serve un gol, io ci sono. Non è più la prima, la seconda o la terza volta. E ogni volta che hanno bisogno di un gol negli ultimi minuti possono chiamare Gonçalo Ramos"

Dopo la pesantissima rete del 94esimo, che ha steso definitivamente la Croazia di Luka Modric, il centravanti rossonero ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni. Intervenuto nel post partita all'interno della zona mista, il calciatore portoghese ha voluto esprimere tutta la sua gioia, mandando un chiaro messaggio sia al CT che al, che osserva da lontano la situazione:

Una vera e propria dichiarazione di leadership per l'attaccante rossoverde, pronto a trascinare la sua Nazionale sulle spalle, facendola approdare agli ottavi di finale.

E' il nome giusto per il Milan?

Le parole e l'atteggiamento didicono molto sul calciatore che il Milan ha conquistato. Ma è davvero l'uomo giusto per i rossoneri? La risposta è un sì, ecco il motivo. Al Milan degli ultimi tempi, come ben sappiamo, è mancato proprio questo: la cattiveria sotto porta nei momenti più importanti della gara.

Ramos, più e più volte, ha dimostrato di avere l'istinto da Killer dei grandi bomber, aspetto che ha caratterizzato anche la carriera di Filippo Inzaghi. Sotto al guida di Amorim, che lo conosce molto bene e sa come valorizzarlo, il portoghese ha tutto per prendersi il Milan e diventare il nuovo punto di riferimento.