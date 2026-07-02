Uno dei tormentoni più grandi del Milan si chiude definitivamente col botto. I rossoneri hanno ufficialmente un nuovo numero 9 nel proprio attico: stiamo parlando di Gonçalo Ramos. Attraverso un comunicato ufficiale, fatto Sucre pochi gironi fa, il club rossonero ha ufficiliazzato l'arrivo a titolo definitivo dell'ex PSG.

Milan, ufficiale Ramos: le parole di Vieri

Ilc calciatore portoghese, attualmente impegnato nel, si è legato ai color rossoneri firmando un contratto quinquennale, rimanendo con i rossoneri almeno fino al giugno del 2031. L'esborso economico, però, è stato da vero e proprio top club: operazione vicina agli, bonus inclusi.

I dettagli logistici, inoltre, erano stati già sistemati in gran segreto: il bomber portoghese ha infatti sostenuto le visite mediche negli States circa due settimane fa. Subito dopo il mondiale, il calciatore volerà verso Milano per iniziare la sua nuova avventura presso Milanello.

La piazza rossonera, ovviamente, è rimasta sconvolta e, a benedire l'operazione ci ha pensato un grande ex del Milan, tre che di Inter e Juventus: Christian Vieri. Intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex centravanti della Nazionale non ha voluto usare mezzi termini nel promuovere l'arrivo del lusitano:

"Finalmente, al Milan serve qualcuno che segni tutte le domeniche, era da 10 anni che non aveva un centravanti così. Deve andare in Champions tutti gli anni, tra 60 e 70 milioni cambia nulla. È un grandissimo giocatore, hanno preso uno fortissimo".