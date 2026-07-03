Raggiunta l'intesa personale con il giocatore, Gerry Cardinale fissa la data entro cui punta a chiudere l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio
Il Milan ha raggiunto l'accordo con Mario Gila sulla base di un contratto quinquennale valido fino al 2031 a 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero seguiva da tempo il centrale della Lazio, che era un nome già presente sulla lista di Igli Tare e Massimiliano Allegri per rinforzare il reparto arretrato. Da pochi istanti è emersa la deadline entro cui il proprietario Gerry Cardinale punta a chiudere l'operazione.
La stagione di Gila alla LazioNella stagione appena terminata, Gila si è definitivamente consacrato come uno dei migliori difensori in Serie A. Il centrale classe 2000 ha collezionato 36 presenze complessive con la maglia della Lazio, per un totale di quasi 3.000 minuti in campo. Lo spagnolo è uno specialista dei duelli a terra, come testimoniano i 76 duelli vinti su 113 totali, per una percentuale di successo del 67,3% che lo rendono il quarto miglior giocatore del nostro campionato in questo fondamentale. Davanti a lui soltanto Rensch (70,7%), Tiago Gabriel (68,2%) e Gaspar (68,2%).
Gila al Milan: la data da cerchiare in rosso
Pronto un contratto di 5 anni a 5 milioni a stagione. Tra lunedì e martedì il Milan conta di chiudere anche con la @OfficialSSLazio: completato il sorpasso sul Napoli https://t.co/w4FcbLiDoQ— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 3, 2026
Come riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio account X, il Milan punta a chiudere l'operazione Gila entro l'inizio della prossima settimana. Secondo l'esperto di mercato, la fumata bianca dovrebbe arrivare tra lunedì 6 e martedì 7 luglio. Un timing che permetterebbe al difensore spagnolo di essere a disposizione di Ruben Amorim già a partire dal raduno estivo, che prenderà il via il prossimo 12 luglio a Milanello.
Gila, la richiesta della Lazio e l'offerta del MilanNonostante il contratto in scadenza nel 2027, Claudio Lotito non ha alcuna intenzione di fare sconti sul prezzo di Mario Gila. La richiesta della Lazio parte da 30 milioni di euro: una cifra elevata, ma giustificata della clausola del 50% sulla futura rivendita che spetta al Real Madrid. Stano a quanto riferito da Di Marzio, Gerry Cardinale sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta da 25 milioni di euro più 5 di bonus per convincere il patron del club biancoceleste.
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