Il Milan ha raggiunto l'accordo con Mario Gila sulla base di un contratto quinquennale valido fino al 2031 a 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero seguiva da tempo il centrale della Lazio, che era un nome già presente sulla lista di Igli Tare e Massimiliano Allegri per rinforzare il reparto arretrato. Da pochi istanti è emersa la deadline entro cui il proprietario Gerry Cardinale punta a chiudere l'operazione.

La stagione di Gila alla Lazio

Gila al Milan: la data da cerchiare in rosso

Pronto un contratto di 5 anni a 5 milioni a stagione. Tra lunedì e martedì il Milan conta di chiudere anche con la @OfficialSSLazio: completato il sorpasso sul Napoli https://t.co/w4FcbLiDoQ — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 3, 2026

Nella stagione appena terminata,si è definitivamente consacrato come uno dei migliori difensori in Serie A. Il centrale classe 2000 ha collezionatocomplessive con la maglia della Lazio, per un totale di quasi 3.000 minuti in campo. Lo spagnolo è uno specialista dei, come testimoniano i, per una percentuale di successo delche lo rendono il quarto miglior giocatore del nostro campionato in questo fondamentale. Davanti a lui soltanto Rensch (70,7%), Tiago Gabriel (68,2%) e Gaspar (68,2%).

Come riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio account X, il Milan punta a chiudere l'operazione Gila entro l'inizio della prossima settimana. Secondo l'esperto di mercato, la fumata bianca dovrebbe arrivare tra lunedì 6 e martedì 7 luglio. Un timing che permetterebbe al difensore spagnolo di essere a disposizione di Ruben Amorim già a partire dal raduno estivo, che prenderà il via il prossimo 12 luglio a Milanello.

Gila, la richiesta della Lazio e l'offerta del Milan

Nonostante il, Claudio Lotito non ha alcuna intenzione di fare sconti sul prezzo diLa richiesta della Lazio parte dauna cifra elevata, ma giustificata della clausola delsulla futura rivendita che spetta alStano a quanto riferito da Di Marzio, Gerry Cardinale sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta da 25 milioni di euro più 5 di bonus per convincere il patron del club biancoceleste.