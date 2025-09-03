Milan, Sacchi: “Allegri ha giocatori che possono risolvere in ogni momento”

Arrigo Sacchi, storico allenatore rossonero, ha parlato del Milan di Allegri all'interno di un'intervista per La Gazzetta dello Sport
Arrigo Sacchi ha scritto pagine e pagine di storia del calcio allenando il Milan tra gli anni '80 e '90. Oggi è diventato un autorevole opinionista, le cui parole sono sempre degne di grande attenzione. L'ex allenatore ha rilasciato un'intervista per l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. Gli sono state poste varie domande sulla Serie A 2025/26 appena iniziata. Tra i vari temi trattati, ha parlato anche dei rossoneri. In particolare, si è soffermato sulla centralità di Luka Modric all'interno della squadra e dell'apporto che potrà dare l'allenatore Massimiliano Allegri. Di seguito, si riportano le sue parole.
Sacchi sul Milan di Allegri
De Bruyne e Modric hanno già le chiavi di Napoli e Milan? "Se non le hanno ancora, se le prenderanno presto. Campioni così bisognerebbe metterli nel congelatore e farli durare il più a lungo possibile".