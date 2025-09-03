Milan, Sacchi: “Allegri ha giocatori che possono risolvere in ogni momento”

Arrigo Sacchi ha scritto pagine e pagine di storia del calcio allenando il Milan tra gli anni '80 e '90. Oggi è diventato un autorevole opinionista, le cui parole sono sempre degne di grande attenzione. L'ex allenatore ha rilasciato un'intervista per l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. Gli sono state poste varie domande sulla Serie A 2025/26 appena iniziata. Tra i vari temi trattati, ha parlato anche dei rossoneri. In particolare, si è soffermato sulla centralità di Luka Modric all'interno della squadra e dell'apporto che potrà dare l'allenatore Massimiliano Allegri. Di seguito, si riportano le sue parole.