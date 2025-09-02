Pianeta Milan
Milan, Mussa: 'Capisco Allegri. Il discorso gira intorno a Leao'. Ecco perché
L'allenatore Giovanni Mussa ha parlato durante Maracanà, programma di TMW Radio. Tra gli argomenti trattati anche il Milan e Leao
Emiliano Guadagnoli
L'allenatore Giovanni Mussa ha parlato durante Maracanà, programma di TMW Radio. Tra gli argomenti trattati anche il momento del Milan con particolare focus all'attacco rossonero. Quali saranno le scelte di Allegri? Ecco le sue parole su Gimenez e Leao.

Mussa: "Milan in costruzione, per questo capisco Allegri"

"Il discorso è come verrà gestito Leao. Non vorrei che in mancanza del sostituto di Gimenez, pensi a Leao come punta centrale".

Conta anche il Milan: "Che sia in costruzione il Milan è scontato, non sa ancora se giocare sul possesso palla o di ripartenza e finché non si chiude il mercato non può capirlo perché gli manca un'altra punta e pure Leao per infortunio".

Su Allegri: "Per questo capisco le difficoltà di Allegri in questo momento".

Questo il pensiero di Mussa sul Milan e, in particolare, sull'attacco rossonero. Terminato il calciomercato, un'altra curiosità riguarda come Allegri impiegherà Nkunku, arrivato negli ultimi giorni di questa finestra estiva.

