Milan, Mussa: “Leao rischia un po’ di fare la fine di Balotelli”

Allegri al Milan potrà essere la svolta per Leao? Ne parla Giovanni Mussa, allenatore di calcio, a TMW Radio. Ecco il suo parere

Il Milan dovrebbe ripartire da Rafael Leao. L'esterno portoghese, nonostante le possibili richieste sul mercato di big come il Bayern Monaco, dovrebbe restare al centro del progetto del Diavolo. In panchina ci sarà l'arrivo di Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore del Milan potrà essere la svolta per Leao? Ne parla Giovanni Mussa, allenatore di calcio, a TMW Radio.