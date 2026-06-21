Domenica piena di aggiornamenti, dichiarazioni e suggestioni di mercato in casa Milan. Arrivano novità importanti sul fronte Nicolò Zaniolo, uno dei nomi sulla lista del club rossonero per rinforzare il pacchetto offensivo di Ruben Amorim. Intanto, ci sono due calciatori di rientro dai prestiti che potrebbero avere una nuova occasione a Milanello sotto la guida del nuovo tecnico. Spazio anche a due grandi ex come Dejan Savicevic e Tijani Reijnders, che sono tornati a parlare del Diavolo in un periodo storico molto complesso per il club. PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, l'intervista a Dejan Savicevic

"Mancata qualificazione in Champions? Non me l’aspet­tavo. A un certo punto della sta­gione, con­si­de­ravo scon­tato entrare in Cham­pions, poi mi sono ritro­vato 5° all’improv­viso. Se mi piacevano le partite? Mah, la colpa per me è stata più dei gio­ca­tori che dell’alle­na­tore. Mi spiace per Alle­gri che sia finita così: è bravo, non meri­tava tutto que­sto".

Ci sono dei giocatori che hanno legato il proprio nome ad un'estetica irripetibile, fatta di veri e propri colpi di genio e accelerate., ex calciatore rossonero, era tutto questo messo insieme: imprevedibile ed imprendibile per i difensori. Oggi, lontano dai campi da calcio e direttamente da Miami, il 'Genio' ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La gazzetta dello Sport'. Vediamo un estratto delle sue dichiarazioni.

L'amarezza per il crollo del Milan, che ha perso la qualificazione in Champions League all'ultima giornata, è ancora visibile. E queste parole di Savicevic ne sono la testimonianza.Leggi qui l'intervista integrale a Dejan Savicevic.

Reijnders ricorda con affetto il Milan

"Al Milan mando un grande abbraccio, hanno un posto speciale nel mio cuore e lo avranno sempre".

Non solo Savicevic, ancheè tornato a parlare del. Reduce dalla vittoria per 5-1 in Olanda-Svezia, il centrocampista delha voluto rilasciare lacune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della sfida.

Un vero e proprio attestato di stima, che arriva ad un anno esatto dal suo addio ai colori rossoneri. Nel giugno del 2025, infatti, il Milan ha ceduto Reijnders al Manchester City per circa 55 milioni di euro. Una cessione dolorosa, mai davvero digerita dal popolo rossonero.

Il futuro di Chukwueze e Musah

Yunus Musah , rientranti dai prestiti rispettivamente ale all', potrebbero far parte della rosa del2026/2027. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, il centrocampista statunitense rientrerebbe nei piani di, che stimerebbe la duttilità e l'intensità del giocatore. Il nigeriano, invece, potrebbe tornare in Premier League, ma il Fulham sta chiedendo unoinizialmente pattuiti. Il club rossonero ci sta lavorando, ma se parti non dovessero trovare un accordo non è esclusa una sua permanenza in rossonero.

Nel 3-4-2-1 di Amorim, Musah potrebbe agire da esterno a tutta fascia. Un ruolo che il classe 2002 ha già dimostrato di poter ricoprire sotto la gestione di Fonseca e di Conceicao. Chukwueze, invece, potrebbe essere impiegato come alternativa a Pulisic e Nkunku sulla trequarti, magari come potenziale arma da schierare a partita in corso per dare maggiore imprevedibilità alla squadra.

Calciomercato Milan, occhi su Zaniolo

Come riferito da 'Sky Sport', la prossima settimana ci sarà un nuovo incontro tra l'e l'entourage di Nicolò Zaniolo per provare ridiscutere le cifre del contratto. Anche se le parti dovessero trovare un accordo, il club friulano ascolterebbe comunque eventuali offerte provenienti dalle big italiane. Stando a quanto riportato da 'SportMediaset', anche ilsarebbe una delle squadre interessate al giocatore.

La sua duttilità tattica e la conoscenza della Serie A sarebbero fattori apprezzati dalla proprietà, che potrebbe puntare su di lui anche per una questione di liste. I parametri UEFA, infatti, prevedono la presenza di almeno 8 giocatori cresciuti nei vivai nazionali, di cui almeno 4 provenienti dal settore giovanile del club di appartenenza. Zaniolo, cresciuto calcisticamente tra Genoa, Fiorentina, Entella e Inter, rientrerebbe perfettamente in questi paletti.