Il Milan Under 15 supera l’Empoli in finale e conquistano lo Scudetto: possono festeggiare i ragazzi di mister Lorenzo Cresta
Milan Under-15, la festa scudetto dei ragazzi di Bertuzzo | VIDEO
Il Milan Under 15 è campione d’Italia. Nella finale dei playoff andata in scena allo stadio ‘Romeo Neri’ di Rimini, i rossoneri di Lorenzo Cresta hanno superato l'Empoli per 2-0. Le due formazioni si erano guadagnate l'accesso alla finale eliminando rispettivamente Inter e Fiorentina in semifinale. A decidere la partita sono state le reti siglate nel primo tempo dal difensore Antonio Manna e dall'attaccante marocchino classe 2011 Akram Jadid, che hanno permesso ai ragazzi di Lorenzo Cresta di cucirsi lo Scudetto sul petto.
Under 15, le formazioni ufficiali di Milan-EmpoliQuesti gli undici iniziali scelti dai due allenatori per la finale del campionato under 15 tra Milan e Empoli:
Empoli (4-3-1-2): Puccioni; Zega, Atzeni, Cattin, Fanucchi; Falconi, Kribi, Dalla Bona; Chico; Mencagli, Merlin. Allenatore: Alessio Gambirasio.
Milan (4-3-3): Bogogna; Manna, Zappia, Bernasconi, Tato; Hidalgo, Braida, Cremonesi; Rossini, Jadid, Bandres. Allenatore: Lorenzo Cresta.
Milan-Empoli, la cronaca del matchIl primo quarto d'ora scivola via sui binari del totale equilibrio. Il primo sussulto è di Jadid, che nota Puccioni fuori dai pali e calcia da lontanissimo senza trovare lo specchio della porta. Al 22' l'episodio che cambia la gara: su un calcio d'angolo a favore dei rossoneri, il portiere avversasrio sbaglia il tempo dell'uscita e permette a Manna di appoggiare in rete il pallone dell'1-0. Il Milan prende fiducia e al 33' raddoppia: Akram Jadid supera Falcone e batte Puccioni con un colpo da biliardo. Un minuto dopo l'Empoli reagisce e colpisce un palo clamoroso con una conclusione di Mencagli, deviata in modo provvidenziale da Bogogna. In avvio di ripresa Jadid è ancora pericoloso, prima dalla distanza e poi con un sinistro respinto da Puccioni. L'Empoli alza il baricentro, ma nel finale la retroguardia rossonera controlla la situazione e rischia poco.
Il Milan Under 15 conquista il tricoloreIl triplice fischio del direttore di dà il via alla festa della squadra di Lorenzo Cresta. Il Milan Under 15 chiude così una cavalcata vincente trascinato dalle giocate di Akram Jadid, talento che la dirigenza rossonera ha recentemente blindato con il rinnovo di contratto fino al 2027.
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