Il Milan Under 15 è campione d’Italia. Nella finale dei playoff andata in scena allo stadio ‘Romeo Neri’ di Rimini, i rossoneri di Lorenzo Cresta hanno superato l'Empoli per 2-0. Le due formazioni si erano guadagnate l'accesso alla finale eliminando rispettivamente Inter e Fiorentina in semifinale. A decidere la partita sono state le reti siglate nel primo tempo dal difensore Antonio Manna e dall'attaccante marocchino classe 2011 Akram Jadid, che hanno permesso ai ragazzi di Lorenzo Cresta di cucirsi lo Scudetto sul petto.

Under 15, le formazioni ufficiali di Milan-Empoli

Questi gli undici iniziali scelti dai due allenatori per la finale del campionato under 15 tra

Empoli (4-3-1-2): Puccioni; Zega, Atzeni, Cattin, Fanucchi; Falconi, Kribi, Dalla Bona; Chico; Mencagli, Merlin. Allenatore: Alessio Gambirasio.

Milan (4-3-3): Bogogna; Manna, Zappia, Bernasconi, Tato; Hidalgo, Braida, Cremonesi; Rossini, Jadid, Bandres. Allenatore: Lorenzo Cresta.

Milan-Empoli, la cronaca del match

Il Milan Under 15 conquista il tricolore

Il primo quarto d'ora scivola via sui binari del totale equilibrio. Il primo sussulto è di, che notafuori dai pali e calcia da lontanissimo senza trovare lo specchio della porta. Al 22' l'episodio che cambia la gara: su un calcio d'angolo a favore dei rossoneri, il portiere avversasrio sbaglia il tempo dell'uscita e permette adi appoggiare in rete il pallone dell'. Ilprende fiducia e alsupera Falcone e batte Puccioni con un colpo da biliardo. Un minuto dopo l'reagisce e colpisce un palo clamoroso con una conclusione di Mencagli, deviata in modo provvidenziale da Bogogna. In avvio di ripresaè ancora pericoloso, prima dalla distanza e poi con un sinistro respinto da Puccioni. L'Empoli alza il baricentro, ma nel finale la retroguardia rossonera controlla la situazione e rischia poco.Il triplice fischio del direttore di dà il via alla festa della squadra di. Ilchiude così una cavalcata vincente trascinato dalle giocate di, talento che la dirigenza rossonera ha recentemente blindato con il rinnovo di contratto fino al 2027.