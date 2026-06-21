Gli ultimi aggiornamenti sulla nuova dirigenza sul Milan dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto: ecco cos'ha in mente Gerry Cardinale
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
A quasi un mese dal licenziamento di Tare, Furlani e Moncada, il Milan non è ancora riuscito a ricomporre il quadro societario. Una situazione che preoccupa i tifosi, convinti di essere già in ritardo sulla programmazione della prossima stagione. Tra meno di dieci giorni, infatti, apriranno le porte della finestra estiva di calciomercato e i rossoneri hanno parecchio lavoro da fare. A fornire ulteriori aggiornamenti sulla futura dirigenza del Milan ci ha pensato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.
Dirigenza Milan, le ultime da MorettoL'esperto di calciomercato ha fatto il punto sui piani di Gerry Cardinale per ricostruire l'assetto societario. Secondo Moretto, il Milan starebbe cercando un direttore sportivo italiano in possesso del tesserino, indicando anche una possibile deadline entro cui il club rossonero dovrebbe annunciare la propria decisione.
“Cardinale sta cercando un direttore sportivo italiano che possa prendere in mano le redini fin da subito. Vedremo poi se sarà una soluzione ad interim o a lungo termine. Questa figura serve sia per una questione legale e formale, sia per la profonda conoscenza del mercato del nostro Paese. I colloqui sono già partiti in questi giorni. Credo che all'inizio della prossima settimana potremo finalmente fare un nome sicuro o comunque dare un indizio molto concreto”.
Milan, e il mercato?Senza una dirigenza operativa, il rischio di essere in ritardo sul mercato è concreto. Il Milan, per ora, ha piazzato due colpi per il futuro: l'acquisto di Aurelien Guernier dal Birmingham e il controriscatto di Francesco Camarda dal Lecce. Pensare ai giovani, però, non basta. La rosa rossonera ha bisogno di una profonda ristrutturazione per permettere al nuovo tecnico Ruben Amorim di esprimere al meglio il proprio calcio. Tra i giocatori richiesti dall'allenatore portoghese, secondo 'La Gazzetta dello Sport', ci sarebbe Morten Hjulmand, mediano danese con cui Amorim ha già lavorato ai tempi dello Sporting. Stando a quanto riferito dal quotidiano iberico 'A Bola', invece, il tecnico avrebbe indicato Gonçalo Ramos come rinforzo ideale per l'attacco.
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