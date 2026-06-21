A quasi un mese dal licenziamento di Tare, Furlani e Moncada, il Milan non è ancora riuscito a ricomporre il quadro societario. Una situazione che preoccupa i tifosi, convinti di essere già in ritardo sulla programmazione della prossima stagione. Tra meno di dieci giorni, infatti, apriranno le porte della finestra estiva di calciomercato e i rossoneri hanno parecchio lavoro da fare. A fornire ulteriori aggiornamenti sulla futura dirigenza del Milan ci ha pensato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

Dirigenza Milan, le ultime da Moretto

“Cardinale sta cercando un direttore sportivo italiano che possa prendere in mano le redini fin da subito. Vedremo poi se sarà una soluzione ad interim o a lungo termine. Questa figura serve sia per una questione legale e formale, sia per la profonda conoscenza del mercato del nostro Paese. I colloqui sono già partiti in questi giorni. Credo che all'inizio della prossima settimana potremo finalmente fare un nome sicuro o comunque dare un indizio molto concreto”.

Milan, e il mercato?