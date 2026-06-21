Nonostante le acque agitate per la situazione interna del Milan, l club rossonero è riuscito comunque a chiudere il suo primo colpo del calciomercato estivo. Il diavolo, infatti, è riuscito a portare a Milano il giovane Aurelien Guernier, attaccante che arriva a zero dal Birmingham City. Il giovane, che ha già svolto le visite mediche, si unirà al Milan Futuro, ma scopriamo bene assieme chi è.

Milan, chi è Guernier? Il giovane che ha stregato i rossoneri

Nato il 2 dicembre del 2007, Guernier possiede la nazionalità inglese ma gode anche del passaporto francese grazie alle origini del padre. Cresciuto nel settore giovanile delnon è mai riuscito ad esordire in prima squadra, ma nell'ultimo anno è stato comunque convocato molto spesso.

Nell'ultima stagione, il giovane attaccante si è alternato tra Under 18 e Under 21, debuttando così in Premier League 2. I gol segnati sono tre: uno al Newcastle U21, uno al Chelsea e l'ultimo al Manchester City U21.

Guernier è un esterno d'attacco moderno. Per essendo un'ala sinistra, il giovane può giocare senza problemi anche a destra, soprattuto come trequartista o alle spalle delle punte. Il giovane, inoltre, gode di una forte tecnica e fa del dribbling la sua arma migliore.

Ma chi ha portato avanti l'operazione?

Nonostante le acque agitate, i rossoneri sono riusciti comunque a non farsi sfuggire questa grande opportunità. L'affare, infatti, è stato portato avanti interamente daIl dirigente, però, nonna potere di firma, perciò nell'ultimo atto è subentrato, figura che ha preso, momentaneamente, le deleghe dell'ex AD