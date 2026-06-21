Franck Kessié è stato tra i protagonisti del match tra Germania e Costa d'Avorio, valido per la 2ª giornata del Mondiale. L'ex centrocampista del Milan ha segnato il gol del momentaneo vantaggio degli africani, poi caduti 2-1 sotto i colpi di Denziz Undav, ma a far clamore sono state le sue dichiarazioni nel post-partita.

I numeri di Kessié al Milan

Ex Milan, Kessié al termine di Germania-Costa d'Avorio

“Fa sempre piacere a fare gol, ma al Mondiale l’importante è fare punti e oggi non ci siamo riusciti. L’Italia mi manca tantissimo. Ho lasciato la Costa d’Avorio e sono andato direttamente in Italia, dove sono rimasto otto o nove anni. È normale che mi manca un sacco. Mi manca, mi manca tantissimo”.

Kessié, futuro in Serie A? Ecco cosa filtra

è arrivato alnell'estate del 2017 in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato aDurante le sue 5 stagioni in rossonero, l'ivoriano ha collezionatocondite daper un totale diin campo. L'annataresta la migliori a livello realizzativo:in 47 partite tra tutte le competizioni. Prima dell'addio a parametro zero nel 2022 direzione Barcellona, il centrocampista classe 1996 è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato al 1timbrando il cartellino anche nella sua ultima apparizione: la sfida scudetto del 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo. Dopo una stagione poco fortunata in Catalogna, il giocatore si è trasferito in Arabia Saudita latoIntervistato ai microfoni di 'DAZN',ha confessato di nutrire una particolare nostalgia per, nazione che lo ha accolto giovanissimo all'età di 19 anni.Il contratto dicon l'andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e il giocatore sarà libero di accordarsi con un nuovo club aIl sogno del centrocampista italiano sarebbe quello di tornare in Europa, anche abbassandosi lo stipendio rispetto a quanto ha percepito negli anni in Arabia. Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, il giocatore si sarebbe proposto allaprima del licenziamento di Comolli e la possibilità di vederlo in bianconero la prossima stagione non è da escludere.