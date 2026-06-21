L'ex centrocampista del Milan Franck Kessié ha nostalgia dell'Italia: le sue parole al termine di Germania-Costa d'Avorio e le ultime novità sul suo futuro
Franck Kessié è stato tra i protagonisti del match tra Germania e Costa d'Avorio, valido per la 2ª giornata del Mondiale. L'ex centrocampista del Milan ha segnato il gol del momentaneo vantaggio degli africani, poi caduti 2-1 sotto i colpi di Denziz Undav, ma a far clamore sono state le sue dichiarazioni nel post-partita.
I numeri di Kessié al MilanKessié è arrivato al Milan nell'estate del 2017 in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 32 milioni di euro. Durante le sue 5 stagioni in rossonero, l'ivoriano ha collezionato 223 presenze, condite da 37 gol e 16 assist, per un totale di 18.398 minuti in campo. L'annata 2020-21 resta la migliori a livello realizzativo: 14 reti e 6 assist in 47 partite tra tutte le competizioni. Prima dell'addio a parametro zero nel 2022 direzione Barcellona, il centrocampista classe 1996 è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato al 19° tricolore, timbrando il cartellino anche nella sua ultima apparizione: la sfida scudetto del 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo. Dopo una stagione poco fortunata in Catalogna, il giocatore si è trasferito in Arabia Saudita lato Al-Ahli.
Ex Milan, Kessié al termine di Germania-Costa d'AvorioIntervistato ai microfoni di 'DAZN', Kessié ha confessato di nutrire una particolare nostalgia per l'Italia, nazione che lo ha accolto giovanissimo all'età di 19 anni.
“Fa sempre piacere a fare gol, ma al Mondiale l’importante è fare punti e oggi non ci siamo riusciti. L’Italia mi manca tantissimo. Ho lasciato la Costa d’Avorio e sono andato direttamente in Italia, dove sono rimasto otto o nove anni. È normale che mi manca un sacco. Mi manca, mi manca tantissimo”.
Kessié, futuro in Serie A? Ecco cosa filtraIl contratto di Kessié con l'Al-Ahli andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e il giocatore sarà libero di accordarsi con un nuovo club a parametro zero. Il sogno del centrocampista italiano sarebbe quello di tornare in Europa, anche abbassandosi lo stipendio rispetto a quanto ha percepito negli anni in Arabia. Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, il giocatore si sarebbe proposto alla Juventus prima del licenziamento di Comolli e la possibilità di vederlo in bianconero la prossima stagione non è da escludere.
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