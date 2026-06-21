Mattinata piena zeppa di aggiornamenti in Casa Milan. Per quanto riguarda il futuro della dirigenza rossonera, sembrerebbe spuntare un nuovo nome: George Gardi. Nel frattempo, il nuovo allenatore Ruben Amorim ha iniziato a dettare le prime linee guida per il mercato, mettendo nel mirino un difensore portoghese già sondato in passato. Per quanto riguarda l'attacco, sono state molte le notizie: dal possibile addio di Rafael Leao e Santiago Gimenez all'approdo di Gonçalo Ramos del PSG.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Calciomercato Milan, in arrivo il difensore

Via Gimenez e Leao, in arrivo lui...

Spunta un nuovo nome per la dirigenza

Fuga di talenti...

Il Milan, come ben sappiamo, è alla ricerca di un difensore e, secondo diverse indiscrezioni, i rossoneri sono su, centrale portoghese dell'Union Berlino che non rinnoverà il suo contratto con il club tedesco. Mancino, fisico e molto versatile, il calciatore piace a Ruben Amorim. Sul giovane ci sono anchema al momento non risultano esserci trattative avviate. L'unica osa certa è che Leite vuole prendersi del tempo per valutare bene ogni progetto e poi, in caso, fare una scelta.Con l'avvento in panchina di, il Milan sta valutando una rivoluzione anche in attacco. Se Leao dovesse partire, l'obiettivo principale per l'attacco rossonero sarebbe Gonçalo Ramos, calciatore del PSG acquistabile per circa 40 milioni di euro. Per finanziare l'operazione, però, servirebbero delle cessioni. Il Milan, in quest'ottica, potrebbe cedere anche, reduce da una stagione a dir poco negativa: sul messicano, infatti, c'è l'Orlando City, squadra dell'MLS. Che la vetrina del Mondiale possa valorizzalo? Al momento però, il suo 'esordio' nella competizione non è stato poi cosi positivo: pochi minuti e nessun pallone importante toccato...A quasi un mese dalla rivoluzione che ha toccato la dirigenza rossonera, il Milan no è risulti a trovare ancora un direttore sportivo e amministratore delegato. Saltata la pistadell'Eintracht Francoforte, il club rossonero starebbe valutando alcune soluzioni interne come, ad esempio, la promozione di Kirovski affiancato da, ma sono presenti comunque alcuni ostacoli a livello burocratico. Tra le alternative principali spunta anche il nome di, esperto di mercato che porterebbe in rossonero una grandissima accelerazione nelle trattative. Il dirigente, infatti, è considerato un vero e proprio 'deal maker'.Il Milan, dopo l'addio vicino di Lontani, rischia di perdere un'altra pedina importante del settore giovanile. Anche, classe 2006, potrebbe salutare a parametro zero. Il giovane, il cui contratto scade al 30 giugno 2027, non ha ancora ricevuto nessuna proposta di rinnovo: in Serie a sono diversi i club interessati al giovane.

Perdere un'altra pedina così importante e piena di talento ma, soprattutto giovane, senza valorizzarlo sarebbe davvero una mossa negativa da parte del diavolo. In una fase di ricostruzione, il Milan dovrebbe puntare sui talenti del vivaio, soprattutto quando mostrano la giusta continuità richiesta.