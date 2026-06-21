A quasi un mese dalla rivoluzione avviata da Gerry Cardinale, le caselle più importanti all'interno dell'organigramma del Milan rimangono ancora scoperte. Ad oggi, infatti, mancano un direttore sportivo e un amministratore delegato. Un immobilismo che, inevitabilmente, comincia a generare molto nervosismo.

Milan, le soluzione interne per la dirigenza

La stratega del Milan era ben chiara: l'obiettivo principale era la coppia formata dadell'Eintracht Francoforte. Tuttavia, il muro del club tedesco ha fatto naufragare la trattativa. Proprio per questo motivo, sta prendendo sempre più campo l'idea di una possibile soluzione interna: Jovan Kirovski e Bobby Gardiner. Come suggerito da Tuttosport, c'è un grande problema burocratico da risolvere: a Kirovski mancherebbe, infatti, l'abilitazione da Direttore Sportivo, motivo per cui serve una figura diversa. In quest'ottica, spunta il nome di

Nelle ultime ore, però, sta prendendo sempre più campo anche il nome di George Gardi. Non è il solito direttore sportivo tradizionale, bensì di un deal maker, un super consulente in grado di sbloccare e velocizzare i tempi delle trattative. Tardi, infatti, ha avuto 'fortuna' alla corte del Galatasaray. Il suo possibile arrivo al Milan garantirebbe una marcia in più sia alle entrate che alle uscite.