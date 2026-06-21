I verdetti del campo ormai sono stati emessi e i riflettori sugli stadi si sono momentaneamente spenti. Finita la stagione, che ha visto il Milan conquistare solamente il 5 posto in classifica, l'attenzione si sposta inevitabilmente sul calciomercato. Nonostante il Milan debba tappare ancora dei buchi in dirigenza, il nuovo allenatore Ruben Amorim pensa già al mercato. Tra i tasselli mancanti per fare il salto di qualità spunta assolutamente l'urgenza di un difensore, ed è in questo scenario che si inserisce un nome che i rossoneri conoscono già molto bene a causa di vecchi casting.

Calciomercato Milan, in arrivo il difensore?

Il Milan , infatti, starebbe osservando con molta attenzione, centralein scadenza di contratto. Secondo quanto riferito da Transferfeed, l'avventura del portoghese con il club tedesco è arrivata al capolinea. Il classe '99, infatti, ha deciso di non rinnovare il contratto con il club, aprendo così le porte ad una possibile nuova sfida.

Cresciuto nel Porto, prima di consacrarsi con le maglie di Braga e Union Berlino (dove ha collezionato ben 130 presenze in quattro anni), il centrale portoghese rappresenterebbe l'identikit perfetto per la nuova retroguardia rossonera.

Il calciatore, infatti, è un difensore centrale mancino, dotato di una grande struttura fisica e duttilità tattica. Può giocare sia in una linea a quattro che come 'braccetto' di sinistra in un'ipotetica difesa a tre.

La concorrenza fitta

Le qualità del giocatore, ovviamente, non si discutono, e lo status di svincolato attira ancora di più le sirene dei vari club europei. Il Milan sa molto bene che, per strappare il benestare del calciatore, bisognerà battere la concorrenza. In Germania, infatti, ilsembrerebbe essersi inserito nella corsa, idem

Al momento però, la situazione vive una fase di riflessione: al momento non risultano esserci ancora delle trattative. Il calciatore, inoltre, non ha fretta di trovarsi un nuovo club e vuole valutare con molta calma ogni progetto tecnico per poi scegliere il migliore per la sua carriera.